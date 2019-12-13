https://static.news.ru/photo/83b9342c-1dcc-11ea-a222-fa163e074e61_660.jpgФото: Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com
Министр культуры России Владимир Мединский сказал, что советский мультик «Ну, погоди!» лучше американского «Человека-паука».
Сейчас собираются снимать продолжение «Ну, погоди!», продолжение «Умки». Не самые плохие герои. Уж лучше «Ну, погоди!», чем «Человек-паук», — цитирует ТАСС политика.
О съёмках продолжения культового мультфильма «Ну, погоди!» стало известно в ноябре 2019 года. Первая серия выйдет в прокат к началу лета 2020 года. Такое заявление сделала председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащёва. Также сообщалось, что в новых сериях главный персонаж Волк бросит курить.