Фото: Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com

Министр культуры России Владимир Мединский считает, что в нашей стране существует привычка ходить на голливудские фильмы. Из-за этого в РФ кассовые сборы отечественных фильмов меньше.

Я в последнее время с грустью смотрю на кассовые сборы отдельных голливудских фильмов. Есть великое кино, но есть такая откровенная дешёвая шняга, а денег собирает — молодёжь идёт... Это привычка...