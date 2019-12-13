https://static.news.ru/photo/9e1a134c-1dca-11ea-ad24-fa163e074e61_660.jpg Владимир Мединский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр культуры России Владимир Мединский считает, что в нашей стране существует привычка ходить на голливудские фильмы. Из-за этого в РФ кассовые сборы отечественных фильмов меньше.

Я в последнее время с грустью смотрю на кассовые сборы отдельных голливудских фильмов. Есть великое кино, но есть такая откровенная дешёвая шняга, а денег собирает — молодёжь идёт... Это привычка ходить на голливудское кино, надо переломить ситуацию, — заявил Мединский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Как ранее писал NEWS.ru, культурный фестиваль «Русские сезоны» охватил 90 городов Германии, к этому моменту в его рамках прошло 437 мероприятий. Такую информацию озвучил глава Минкульта РФ Владимир Мединский перед церемонией закрытия проекта в Гамбурге.