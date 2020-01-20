https://static.news.ru/photo/33e1f1c4-3b8f-11ea-8c42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исполняющий обязанности министра культуры России Владимир Мединский поддержал инициативу по созданию программы походов школьников на кинопоказы.

Мединский попросил подготовить обращение в министерство просвещения и заявил о намерении создать план, по которому курс для учащихся будет финансироваться из бюджета, сообщает «Интерфакс».

Что касается системной поддержки походов в кино школьников — это отличная идея, я считаю, что она и социальная, и образовательная, — сказал и.о. министра.

По его словам, разработанная программа будет представлена в формате абонементов.

Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Мединский выразил мнение, что отечественные фильмы в российском прокате показывают фантастические успехи.