Исполняющий обязанности министра культуры России Владимир Мединский поддержал инициативу по созданию программы походов школьников на кинопоказы.
Мединский попросил подготовить обращение в министерство просвещения и заявил о намерении создать план, по которому курс для учащихся будет финансироваться из бюджета,
Что касается системной поддержки походов в кино школьников — это отличная идея, я считаю, что она и социальная, и образовательная, — сказал и.о. министра.
По его словам, разработанная программа будет представлена в формате абонементов.
Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Мединский выразил мнение, что отечественные фильмы в российском прокате показывают фантастические успехи.
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