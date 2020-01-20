Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исполняющий обязанности министра культуры России Владимир Мединский поддержал инициативу по созданию программы походов школьников на кинопоказы.

Мединский попросил подготовить обращение в министерство просвещения и заявил о намерении создать план, по которому курс для учащихся будет финансироваться из бюджета, сообщает «Интерфакс».

Что касается системной поддержки походов в кино школьников  это отличная идея, я считаю, что она и социальная, и образовательная, — сказал и.о. министра.

По его словам, разработанная программа будет представлена в формате абонементов.

Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Мединский выразил мнение, что отечественные фильмы в российском прокате показывают фантастические успехи.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях