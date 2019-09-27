Худрук театра «Ленком» Марк Захаров являлся художником огромного дарования. Непревзойдённые работы мэтра, пропитанные справедливостью и любовью к людям, прививали зрителям лучшие качества человеческой души, заявил министр культуры России Владимир Мединский.
Чиновник добавил, что он вырос на спектаклях покойного режиссёра, «имел счастье» общаться с мастером. Политик уверен, что уход из жизни Захарова является «невосполнимой утратой», говорится на
Прошу передать слова соболезнования близким, коллегам и ученикам Марка Анатольевича, — резюмировал Мединский.
Захаров умер на 86-м году жизни после продолжительной болезни 28 сентября. За год он перенёс два воспаления лёгких. 20 августа его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Врачи подозревали, что у артиста двустороннее воспаление лёгких. Его планировали выписать в сентябре.
Ранее News.ru сообщал, что Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище. По словам источника в его окружении, решение принято окончательно. Дату похорон артиста он не озвучил.