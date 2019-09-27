https://static.news.ru/photo/10359886-e1f1-11e9-b33c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Мединский Фото: Сергей Булкин/News.ru

Худрук театра «Ленком» Марк Захаров являлся художником огромного дарования. Непревзойдённые работы мэтра, пропитанные справедливостью и любовью к людям, прививали зрителям лучшие качества человеческой души, заявил министр культуры России Владимир Мединский.

Чиновник добавил, что он вырос на спектаклях покойного режиссёра, «имел счастье» общаться с мастером. Политик уверен, что уход из жизни Захарова является «невосполнимой утратой», говорится на официальном сайте Минкультуры.

Прошу передать слова соболезнования близким, коллегам и ученикам Марка Анатольевича, — резюмировал Мединский.

Захаров умер на 86-м году жизни после продолжительной болезни 28 сентября. За год он перенёс два воспаления лёгких. 20 августа его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Врачи подозревали, что у артиста двустороннее воспаление лёгких. Его планировали выписать в сентябре.

Ранее News.ru сообщал, что Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище. По словам источника в его окружении, решение принято окончательно. Дату похорон артиста он не озвучил.