Медики озвучили план лечения заболевшей COVID Гузеевой

Телеведущей Ларисе Гузеевой, заболевшей коронавирусом, перельют плазму донора, перенёсшего ранее COVID-19. План лечения неназванные медики озвучили Telegram-каналу Mash. Официальные представители информацию не комментировали и не подтверждали.

По данным канала, в ближайшие дни телеведущей перельют плазму донора, у которого есть антитела. Предполагается, что это поможет Гузеевой справиться с болезнью. Сейчас врачи оценивают её состояние как средней тяжести.

Ларису Гузееву госпитализировали в одну из столичных клиник в тяжёлом состоянии. Как сообщалось ранее, её доставили в больницу в Коммунарке вечером 26 сентября.

Изначально сообщалось, что коронавирус у актрисы не обнаружен. Говорилось, что у попавшей в клинику телеведущей был сильный стресс, врачам пришлось дать ей успокоительное. Утром того же дня Гузеева опубликовала в Instagram фото из Крыма и дала понять, что прекрасно себя чувствует.

Позднее Mash заявил, что у Гузеевой подтвердилось заражение коронавирусом. По информации каналу, у телеведущей отмечалось затруднённое дыхание, кашель и высокая температура.

Официальные представители знаменитости никак не прокомментировали эти сообщения.