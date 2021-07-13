Медики не смогли вывести Петра Мамонова из искусственной комы

Медики не смогли вывести советского и российского актёра Петра Мамонова из состояния искусственной комы, рассказала РИА Новости его жена Ольга Мамонова. Она отметила, что состояние супруга оценивается как крайне тяжёлое.

Все лекарства сняли медикаментозного сна и дыхание попытались вперемешку сделать — искусственное и своё, чтобы пробивалось. Не получилось ничего. Сейчас снова полностью медикаментозный сон и полностью ИВЛ, — отметила Мамонова.

Мамонов уже 17 дней находится в Коммунарке. О его госпитализации стало известно 1 июля. Музыкант некоторое время лечился дома, однако его состояние резко ухудшилось. Позже появилась информация о 87-процентном поражении лёгких.

Пётр Мамонов является основателем и фронтменом андеграундной группы «Звуки Му». Также 70-летний артист известен по фильмам «Такси-блюз» и «Остров», а также по моноспектаклям. Супруга Ольга не только является возлюбленной музыканта с 1982 года, но и менеджером выступлений его группы. Пара имеет трёх сыновей и двух внуков.