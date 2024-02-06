«Мажор», агрессия из Киева, Донбасс: где сейчас актер Александр Обласов

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Александр Обласов

Актер Александр Обласов обрел популярность после выхода сериала «Мажор», где сыграл роль Жеки Аверьянова. Что известно о карьере и личной жизни артиста, какие последние новости выходили о нем?

Чем сейчас занимается Александр Обласов

Обласов в 45 лет продолжает сниматься в кино. В 2023 году с ним на экраны вышли картины «Неприличные деньги», «Мститель. Страшный лес», «Позывной „Журавли“». Сейчас артист задействован в съемках сериалов «Дайте шоу», «ГДР», «Лихие», также он появиться в комедии «Камера! Мотор!», производством которой занимается компания лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова «Руки Вверх Продакшн».

В сентябре также сообщалось, что шоураннер Максим Полинский начал работу над пятым сезоном сериала и третьим полнометражным фильмом «Мажора», где снимается Обласов.

Помимо кинопроектов Александра Обласова можно увидеть на сцене театра. Он играет в спектакле «Неслучайная попутчица».

Как Александр Обласов относится к СВО

Артист поддерживает действия российской власти, после 24 февраля 2022 года он стал чаще писать в личном блоге о любви к своей стране, а также сделал патриотическую аватарку с российским флагом.

«Я люблю свою страну. Конечно, понятно — идет информационная война, в которую вовлекается огромное количество людей. Понимаю многих: столько лет все пили кока-колу и смотрели американское кино, а теперь все это пропало. Но позиция моя неуклонна. Никогда ее не скрывал. И реакция на мои посты или интервью по этой теме была чудовищная и злобная, хотя я ни разу не переходил на личности, не называл фамилии актеров и не оскорбил никого», — заявил он для Teleprogramma.pro.

Актер ездил на Донбасс еще несколько лет назад. Впервые он приехал в Донецк в 2017 году, где провел мастер-класс для молодых актеров Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра.

«Ехать я сюда не боялся, это моя личная идея. Мне было очень приятно получить приглашение. Я приехал поддержать людей <...> Меня поразило, насколько Донецк чистый город. Здесь несмотря ни на что кипит жизнь», — заявил он во время поездки.

Как в Киеве отреагировали на позицию Обласова

Александр Обласов рассказал, что реакция многих коллег и пользователей соцсетей на его позицию была «чудовищной, злобной», но артист решил не молчать в ответ на агрессию.

«Первый сезон „Мажора“ мы снимали в Киеве, и все бывшие коллеги и товарищи просто отвернулись. Слышу от них теперь жесткую агрессию в свой адрес и адрес нашей страны. Это меня, наверное, только убеждает в собственной правоте», — сообщил Обласов.

Что известно о личной жизни Обласова

Впервые актер женился на актрисе Ольге Озоллапине. В этом браке родился сын Юрий. В 2018 году пара развелась из-за романа артиста с коллегой Еленой Грук-Черновой, с которой он познакомился в 2016 году на съемках фильма «Вольная грамота».

«Встреча с Леной на съемках сериала „Вольная грамота“ меня словно обожгла. Я уже не мог жить по-прежнему. Естественно, было страшно уходить, совесть меня грызла, но при этом внутренний голос говорил, что делаю все верно», — признался Обалсов WomanHit.

Свадьбу с возлюбленной артист сыграл в 2019 году. С бывшей женой актер остался в хороших отношениях. Он много времени проводит с сыном, в том числе путешествует с ним по России и разговаривает о патриотизме.

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