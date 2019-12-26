Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выразила соболезнования родным и близким народной артистки СССР, художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек.
C глубоким прискорбием узнала о кончине Галины Борисовны Волчек — замечательной актрисы, педагога и режиссёра. Она сумела сохранить лучшие традиции легендарного «Современника», обладала высокой внутренней культурой, щедро делилась с актёрами, учениками и зрителями не только своими прекрасными профессиональными качествами, но и богатством души, — отметила Матвиенко.
Также она подчеркнула, что настоящее признание приходит к человеку как награда за преданное служение искусству, любовь к своему делу и людям.
Трудно поверить, что Галины Борисовны больше нет с нами. Я с огромной теплотой буду вспоминать наши встречи, беседы и дружеское общение. Для меня она навсегда останется живой, искренней, мудрой, — подытожила спикер Совфеда.
Как ранее писал NEWS.ru, в московской больнице скончалась Галина Волчек. Ей было 86 лет.
24 декабря артистку госпитализировали из-за воспаления лёгких. Врачам удалось стабилизировать состояние Волчек, однако позже ей снова стало хуже.
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