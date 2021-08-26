Певец Матвейчук рассказал, для чего нужно участвовать в телешоу

Участие в телешоу для артиста является творческой лабораторией, где он может проявить себя во многих образах, полностью используя все свои силы и возможности. Об этом Pravda.Ru рассказал композитор, певец и артист Глеб Матвейчук.

Для меня участие в телешоу является неким подобием творческой лаборатории, где можно попробовать разные жанры, амплуа, которые не всегда удаётся воплотить в жизнь, попробовать себя в рок-вокале, в экстремальном звучании, даже в жанрах, которые мне совершенно не близки, — отмечает артист.

Но самое важное при участии в разных телешоу — это полученный опыт и профессионализм, который лишь растёт из-за серьёзного темпа и быстрых съёмок передач. Поэтому нужно мобилизовать свои силы и быть готовым сделать всё необходимое за один дубль, считает композитор.

Учитывая темп современной жизни, артист не может всегда оставаться в одной лишь профессии и нужно иметь запасной вариант. Например, многие жанры искусства сейчас успешно синтезируются, будь то цирковые мюзиклы или театральные представления с музыкой, танцами и пением. А если человек становится ещё композитором и исполнителем, возникает необходимость учиться писать себе песни и понимать весь этот процесс. Для этого надо иметь хоть какое-то минимальное продюсерское образование, резюмировал Матвейчук.

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