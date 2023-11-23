«Мат через мат»: режиссер «Брата-3» о съемках в ленте экс-мэра Архангельска Переверзев: экс-мэр Архангельска Донской сыграл в фильме «Брат-3» самого себя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерий Переверзев

Экс-мэр Архангельска Александр Донской в фильме «Брат-3» сыграл самого себя — «супербизнесмена, сорящего деньгами», этот образ «приклеился к нему намертво», рассказал NEWS.ru режиссер картины Валерий Переверзев. Он отметил, что в ленте персонаж общается «мат через мат».

Донской перед съемками поставил условие: что выдаст ряд реплик не по сценарию. Я согласился. И он у нас безумную телегу прогоняет, мат через мат, — рассказал Переверзев.

Он назвал бывшего чиновника интересным человеком, у которого сложился публичный образ «супербизнесмена, сорящего деньгами». Однако на самом деле в реальной жизни Донской — «тонкий художник», убежден режиссер.

Ранее Переверзев рассказал о том, как борется против отмены русской культуры на Западе. Например, в прошлом году на биеннале в Венеции был закрыт русский павильон. Переверзев, по его словам, приехал со своей командой в качестве свободного художника из России, получив официальную аккредитацию как частная компания. Он сам выстроил русский павильон и, выставив российский флаг, сидел прямо перед кассами и рисовал.

Также режиссер опроверг информацию, о том, что Министерство культуры якобы отказалось выдать прокатное удостоверение фильму «Брат-3». По его словам, вопрос находится в «стадии принятия решения».