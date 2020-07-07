Мастер и Маргарита оказались самой популярной парой у российских читателей

https://static.news.ru/photo/3883f12c-c0f1-11ea-9f02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Заглавные герои русского романа Михаила Булгакова Мастер и Маргарита возглавили рейтинг популярных пар у российских читателей. Список приурочен к празднованию Дня семьи, который отмечается в России 8 июля.

Согласно данным книжного сервиса MyBook, второе место заняли Ассоль и Грей из «Алых парусов», и тройку лидеров замыкают герои романа «Два капитана» Александр Григорьев и Екатерина Татаринова, передаёт РИА Новости.

На четвёртом месте разместились Пётр Гринёв и Маша Миронова, главные герои повести Александра Пушкина «Капитанская дочка», и пятую строчку заняли Наташа Ростова и Пьер Безухов из романа Льва Толстого «Война и мир».

Аналитики провели опрос среди пользователей в целью выяснить, влияют ли литературные произведения отечественных авторов на представление россиян о семейных ценностях, и какие вымышленные пары пользуются наибольшей популярностью.

Среди респондентов более 76% отметили, что, литература должна закладывать основы семейных ценностей, а более 60% заявили, что книги отечественных писателей во многом повлияли на их взгляды на институт семьи и брака.

Пользователи MyBook также выразили мнение, что лучше всего в вопросы о семье и браке погружает роман «Война и мир», а также произведения «Два капитана», «Капитанская дочка», «Руслан и Людмила» и «Тихий Дон».

Как писал NEWS.ru, Гарри Поттер из серии детских романов британской писательницы Джоан Роулинг возглавил российский рейтинг любимых персонажей детских книг. Список был приурочен к празднованию Международного дня защиты детей.