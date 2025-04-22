«Мастер делать деньги»: за что любили и ненавидели Зураба Церетели

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Портрет скульптора Зураба Церетели в Галерее искусств Зураба Церетели в Москве

Скульптор Зураб Церетели, скончавшийся во вторник, 22 апреля, в возрасте 91 года, — знаковая фигура не только в российской, но и в мировой культуре. Он создал тысячи скульптур, памятников, произведений живописи, графики, был способен на нетривиальные художественные решения. Однако именно это всегда порождало неоднозначное отношение к его творчеству и к нему самому. NEWS.ru решил выяснить, за что любили и ненавидели знаменитого ваятеля.

Каким был путь к успеху Зураба Церетели

Зураб Церетели родился в грузинском городе Тифлисе в 1934 году, тогда это была территория Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики. Он был выходцем из семьи советских интеллигентов: отец Константин Георгиевич — инженер-строитель, мать Тамара Семёновна Нижарадзе — с неблагонадежной для того времени родословной: представительница старинного княжеского рода.

Дядя Зураба, живописец Георгий Нижарадзе, оказал большое влияние на формирование интересов мальчика, у которого с ранних лет обнаружились способности к рисованию. Он познакомил племянника с выдающимися художниками своего времени, у которых учился будущий знаменитый монументалист.

После окончания школы вопрос о том, где продолжить образование, не возникал — талантливый парень поступил на факультет живописи Тбилисской академии художеств, а после окончания вуза, с 1963 года, стал работать на профильных предприятиях грузинской столицы, возглавил секцию творческого союза, его активная деятельность была заметна в республиканском масштабе.

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В 1964 году его направили во Францию на обучение у таких выдающихся мастеров, как Пабло Пикассо и Марк Шагал. В те времена ответственная должность и тем более пребывание за границей требовали определенного подтверждения благонадежности. В 1965 году Церетели вступил в КПСС (Коммунистическая партия Советского Союза).

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Зураб Церетели

Уже в конце 1960-х его карьера стремительно понеслась вверх. Он сосредоточился на произведениях монументального искусства, работал по всему миру и в разных уголках СССР — в Великобритании, Франции, Испании, Италии, Бразилии, США, Японии, Грузии, Белоруссии, Литве.

Верховное руководство страны отмечало выдающиеся успехи молодого мастера, и в 1980 году ему доверили быть главным художником Олимпийских игр в Москве. Вскоре Церетели стал главным по монументально-декоративному искусству в Грузии, а затем занимал еще более ответственные посты. К 1990-м успешный скульптор стал президентом Московского международного фонда содействия ЮНЕСКО, в 1996-м его избрали послом доброй воли этой международной организации.

В 2003 году за особые заслуги Церетели получил российское гражданство, был назначен на высокие должности, у него появилась своя мастерская, два завода — один в Москве, другой в Ленобласти, его называли другом Лужкова и говорили, что это «человек, близкий к власти». Он открыл множество памятников в Москве и российских городах, обладал не только выдающимся художественным даром, но и другими важными качествами, в том числе дипломатическими способностями. В окружении его любили.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Зураб Церетели в своей мастерской

За что любили Зураба Церетели

Пабло Пикассо высоко ценил художественный талант Церетели. Он был бесконечно дорог друзьям, близким — всем, кто с ним работал. Возможно, мэтра побаивались, поскольку понимали весомость его мнения, но все главным образом отмечают его ум, одаренность, преданность делу, внимательность к людям, щедрость, хлебосольность. Коллеги ценили скульптора и за его человеческие, и профессиональные качества.

«Ушла целая эпоха, он 30 лет руководил академией, замечательный человек, великий, а что касается разного отношения к нему, к его творчеству — можно ругать, можно не ругать, но с его смертью закончилась эра. Кто-то недавно сказал о нем — историческая личность», — поделился мнением с NEWS.ru руководитель творческой мастерской РАХ в Санкт-Петербурге Александр Иванов.

Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press Зураб Церетели

Яркое впечатление от общения с мастером осталось у режиссера и писателя Олега Шиловского, который проводил съемки с мастером. В беседе с NEWS.ru он вспоминает:

«Мне повезло быть режиссером программы о Зурабе Церетели и лично пообщаться с ним. Он сразу произвел впечатление человека весомого, мудрого, мнение которого беспрекословно. Мне очень импонировало его спокойствие и ощущение, что он никуда не спешит, хотя постоянно находился в делах и разъездах.

Интересно то, что ни одна его минута жизни не оставалась не заполненной. Даже в пути он все время был занят: перьевой ручкой он постоянно делал эскизы и наброски для своих будущих скульптур, барельефов, памятников. И прямо по этим эскизам изготавливались пробные изделия. Например, во время наших съемок произошла одна забавная ситуация с бюстом Юрия Гагарина.

Было это так: наша съемочная бригада неотступно следовала за Зурабом Константиновичем, и мы прибыли на окраину Санкт-Петербурга, на завод, где работала его бригада. В торжественной обстановке перед мастером с бюста Гагарина сняли белое покрывало. Церетели немного помолчал, подумал и негромко сказал, обращаясь к рабочим: „Все хорошо, мне нравится. Только фуражку снимите“, и неспешно пошел дальше в сопровождении своей свиты. А под финал посещения завода для всех сотрудников был накрыт стол с настоящим грузинским изобилием».

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Зураб Церетели на выставке

Художник Михаил Шемякин в одном из интервью своеобразно раскрыл гений Церетели.

«Мастер делать деньги. Считаю его гениальным бизнесменом, интересным человеком. И я один из первых, кто защищал его Петра Первого. Ненавижу, когда все на одного, и знаю, какой труд был затрачен на эту громадную скульптуру. Кто-то кричит, что это был Колумб… Что бы ни было сделано, это громадная работа целого ансамбля», — рассказывал Шемякин.

Кто мог ненавидеть Зураба Церетели и за что

Такой ошеломительный успех, который сопутствовал Церетели на протяжении всей его жизни: бесчисленные высокие звания, благоволение властей, богатство, молодая жена — все это, конечно, не могло не вызывать зависть и раздражение определенной категории людей. Некоторые из обывателей его просто ненавидели, считая, что он обласкан судьбой благодаря деньгам и связям. Однако сложно себе представить, насколько творец был трудолюбив. Просыпаясь утром, он сразу принимался за эскизы и проводил в делах весь день. Возможно, большей частью именно в этом кроется секрет его огромных достижений.

Многие его работы вызывали неоднозначную реакцию, вокруг них было много споров. Призывали демонтировать Петра Первого в Москве, композицию «Трагедия народов» на Поклонной горе прозвали «зомби», критиковали «Аллею правителей», памятник папе римскому Иоанну Павлу II и многие другие изваяния.

Творчество художника всегда вызывало противоречивые чувства. Общественное мнение обычно разделялось напополам: одни были за, другие — против. Со стороны недоброжелателей прослеживалась тенденция отрицать заслуги скульптора-монументалиста. Один из ведущих Telegram-канала после смерти Церетели написал: «А он был жив? А кто это?» Некоторые в Сети откровенно злорадствуют по поводу ухода из жизни смелого художника.

«Лают обычно собаки, когда умирает лев», — заметил в ответ на такую информацию скульптор Александр Иванов.

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