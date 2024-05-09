Машков объяснил журналистке из США, чего Запад не знает о России Машков: на Западе должны понять, что россияне – «настоящие люди»

Фото: NEWS.ru

Владимир Машков

На Западе должны понять, что россияне — открытые, честные и настоящие люди, заявил актер Владимир Машков журналистке из США после парада Победы. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, ставший свидетелем беседы, американцы тоже прекрасные люди, и его обращение относится к политикам в Вашингтоне.

Прежде всего не понимаете, что мы, россияне, открытые, честные и настоящие люди. Когда вы это поймете, тогда мы разделим общий замысел, чтобы был мир во всем мире. Я знаю, в США тоже честные люди, мое обращение касается правительства США. А люди везде прекрасные, — сообщил он.

Ранее сообщалось, что дочь Машкова, Мария, покинувшая Россию, намекнула на окончательное прекращение общения с отцом. По информации СМИ, сейчас женщина больше не представляет даже возможности встречи с родственником.

Как пишет издание, Машкова сохранила в памяти образ родителя, когда ему было около 25 лет. В публикации говорится, что тогда Мария считала его «молодым, усатым, классным парнем».

Мария Машкова проживает в США. Разногласия между ней и звездным отцом начались из-за спецоперации, которую актриса резко осудила. Владимир Машков призывал дочь извиниться за такую позицию, которую назвал предательством. После того как девушка отказалась извиняться и возвращаться из Соединенных Штатов, по слухам, актер прекратил любое общение с ней.