Mash: у пострадавшей при пожаре Хлебниковой началось заражение лица

У пострадавшей при пожаре певицы Марины Хлебниковой началось заражение тканей лица, сообщил Telegram-канал Mash. Врачи диагностировали ожог глаз и отметили, что состояние артистки остаётся стабильно тяжёлым. Она находится в медикаментозной коме из-за сильных болей — таким образом медики пытаются избежать болевого шока у знаменитости.

Уточняется, что во время пожара у Хлебниковой серьёзно пострадали глаза — ожог роговицы. Как это в будущем скажется на зрении знаменитости и подлежит ли оно восстановлению — пока не уточняется. Ежедневно артистка получает антибиотики, чтобы инфекция не распространилась дальше и не нанесла ещё больший урон её здоровью.

Помимо этого, на текущий день в палату к пострадавшей певице не пускают даже родственников и близких. Врачи опасаются, что от них артистка может подхватить ещё какую-либо инфекцию — занести заражение можно даже на ткани одежды. Кроме того, общение с посетителями для Хлебниковой может стать стрессовым фактором, который негативно скажется на её здоровье.

Пожар в квартире Хлебниковой произошёл вечером 18 ноября. Дома была семья певицы, но пострадала только она. По предварительным данным, артистка могла уснуть с непотушенной сигаретой в кровати. Ещё одна версия — неисправность электропроводки после ремонта.

Ранее профессор, хирург НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Игорь Шарипов рассказал, что у певицы Марины Хлебниковой диагностировано 20% ожогов, они жизнеугрожающие. При этом врачам удалось купировать самую первую угрозу жизни при возгорании — отравление угарным газом.