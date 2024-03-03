Mash: семилетнюю дочь Хабенского госпитализировали в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Константин Хабенский

Telegram-канал Mash сообщил, что в Москве госпитализировали дочь народного артиста России Константина Хабенского Александру. По его информации, у семилетней девочки диагностировали заболевание легких.

Канал выяснил, что состояние ребенка ухудшилось накануне вечером, когда она находилась с бабушкой в квартире в центре Москвы. Как передает канал, женщина вызвала скорую помощь, прибывшие по вызову врачи настояли на госпитализации. По данным Mash, сейчас дочь Хабенского находится под наблюдением специалистов.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что в Москве госпитализировали известную телеведущую и диктора Ангелину Вовк. По его данным, у нее случилось обострение хронической болезни и возникли проблемы с бронхами. После этого директор телеведущей Светлана Торгало опровергла сообщения о госпитализации и заявила, что Вовк находится на даче.

До этого «112» сообщил, что народному артисту России Владимиру Кузьмину потребовалась экстренная помощь врачей. По его информации, 68-летнему музыканту стало плохо дома и у него отказали конечности. Авторы канала отметили, что артист отказался от госпитализации, сейчас его жизни ничего не угрожает.