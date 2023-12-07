Mash: пианистку Пахмутову госпитализировали в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александра Пахмутова

Telegram-канал Mash сообщил, что в Москве экстренно госпитализирована композитор Александра Пахмутова. По информации канала, у 94-летней пианистки случился сердечный приступ.

Как пишет Mash, Пахмутова самостоятельно обратилась к медикам из-за плохого самочувствия. По данным канала, врачи в поликлинике поставили предварительный диагноз и вызвали скорую, сообщается, что сейчас народная артистка СССР в больнице.

Однако директор фонда Александры Пахмутовой Евгений Малышко опроверг NEWS.ru информацию о ее госпитализации. Он назвал эти публикации слухами.

С ней все в порядке, и новости о госпитализации — это вранье. Не нужно верить слухам, — сказал директор фонда.

Как пишет Mash, буквально позавчера Пахмутова встречалась с детьми из Тверской области в подмосковном санатории «Снегири». По данным канала, пианистка играла для них на рояле и принимала подарки.

В сентябре Пахмутова похоронила своего мужа, поэта-песенника Николая Добронравова, сочинившего в том числе песню «Трус не играет в хоккей» и много других известных произведений. Поэта не стало в возрасте 94 лет. Он умер после продолжительной болезни.

Telegram-канал SHOT писал со ссылкой на источник в окружении композитора, что после смерти мужа Пахмутова погрузилась в сильную депрессию и плакала каждый день. По сообщению канала, за состоянием женщины следили врачи и сиделки.