Бориса Щербакова повторно госпитализировали с коронавирусом

Народного артиста России Бориса Щербакова повторно госпитализировали из-за заражения коронавирусом. По данным Telegram-канала Mash, изначально он обратился к медикам из-за сильной слабости и кашля.

Результаты теста на COVID-19 показали у артиста положительный результат. Ему также сделали КТ, однако она не выявила наличие воспаления лёгких. Сатурация — 99%. Уточняется, что состояние Щербакова оценивается как средней степени тяжести. Другие подробности госпитализации неизвестны.

Щербаков исполнил роли в фильмах «Шаг навстречу» (1975), «Долгие вёрсты войны» (1975), «С любимыми не расставайтесь» (1979), «Битва за Москву» (1985), «Легенда № 17» (2013) и других. Он также играл в московских театрах и вёл программы на телевидении.

В октябре народный артист России, актёр Борис Щербаков был госпитализирован с пневмонией. В августе мужчина также попадал в больницу с таким же диагнозом, в обоих случаях тест на COVID-19 был отрицательным.

Ранее Щербаков рассказал, что звонил госпитализированному с пневмонией актёру Леониду Куравлёву на Новый год, однако тот не взял трубку. Он предположил, что звезда фильма «Иван Васильевич меняет профессию» уже тогда не очень хорошо себя чувствовал.