Mash: бас-гитариста советской группы «Аракс» госпитализировали

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщает, что бас-гитариста советской рок-группы «Аракс» госпитализировали из театра «Ленком». По информации канала, у Николая Парфенюка заподозрили сердечный приступ.

Как пишет Mash, коллеги артиста заметили у него нарушение речи, после чего решили вызвать медиков. По данным канала, спустя некоторое время состояние музыканта стабилизировалось, и его отправили домой.

25 января в официальном сообществе рок-группы в соцсети «ВКонтакте» сообщалось о смерти одного из основателей коллектива Алексеева Пантелеева. Он же был первым гитаристом бэнда.

Ранее ушел из жизни актер и режиссер Александр Саюталин, сыгравший в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Невский». Актер умер в возрасте 60 лет в Санкт-Петербурге. Прощание с Саюталиным прошло 25 января в храме Благовещения Пресвятой Богородицы.

В декабре умер актер кино, театра и дубляжа Алексей Черных, снимавшийся в сериале «Глухарь». Ему было 44 года. Алексей Черных родился в 1980 году, в 2003-м окончил Школу-студию МХАТ, служил в театре Et Cetera, принимал участие в постановках Театра.doc. Широкому зрителю известен по участию в сериалах «Глухарь» и «Ищейка». Кроме того, Черных занимался дубляжом, являлся официальным голосом Энтони Маки, исполнителя роли Сокола из киновселенной Marvel.