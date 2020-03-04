https://static.news.ru/photo/98e177cc-5eab-11ea-9dbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Steinebach/Global Look Press

Компания Marvel Comics создаёт новых супергероев, олицетворяющих Англию, Шотландию, Северную Ирландию и Уэльс. По сюжету они будут бороться за сохранность единства Великобритании после её выхода из Евросоюза.

Автор будущей серии комиксов Пол Грист сообщил, что руководить командой героев будет женщина по имени Британия со щитом с изображением льва (традиционный символ Великобритании). Помогать ей будет шотландка Келпи, валлийка Хор и Человек-змея из Северной Ирландии.

Пятым героем будет Юнион Джек. Он является персонажем комиксов 1970-х годов, а его костюм представляет собой флаг Соединённого Королевства.

Это будет пример совместной работы всех в Соединённом Королевстве. Но на самом деле всё пойдёт не совсем так, как планировалось, — сказал Грист в интервью для The Wall Street Journal.

После трёх с половиной лет напряжённых переговоров и бесконечных дебатов в парламенте Соединённое Королевство 31 января в 23:01 по местному времени (02:01 мск) наконец прекратило членство в Евросоюзе. Однако масштабных празднований по этому случаю в британской столице не запланировано. Возможно, потому что фактически для британцев мало что изменится: в переходный период до 31 декабря 2020-го страна продолжит подчиняться правилам ЕС. В течение этого срока Лондону предстоит согласовать с Брюсселем торговую сделку. Эксперты считают, что этот процесс окажется нелёгким и возможность жёсткого Brexit всё ещё нельзя исключить.

Как ранее писал NEWS.ru, британские власти намерены отказаться с 2021 года от соблюдения Европейской конвенции по правам человека после Brexit. В Лондоне считают, что суды ЕС используют положения этого документа в своих интересах.