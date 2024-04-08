Самых авторитетных и популярных авторов Rutube наградили статуэтками «Феникс», мероприятие было приурочено к 30-летию Рунета и прошло на ВДНХ в павильоне выставки «Россия».

Ведущий церемонии журналист Вадим Такменев напомнил, что с 2022 года YouTube заблокировал сотни каналов российских блогеров за их пророссийскую повестку. Однако эти попытки «не дать нам говорить оказались безуспешны», подчеркнул Такменев, он отметил, что отечественная платформа Rutube дала возможность возрождения.

В рамках премии отметили и наградили символичными статуэтками в виде возрождающейся из пепла мифической птицы феникс Марию Захарову (официальный канал МИД в ее лице), автора и ведущего «Бесогон-ТВ» Никиту Михалкова, Дмитрия Пучкова, пранкеров Вована и Лексуса, политического журналиста Юрия Подоляку и многих других фронтменов отечественной блогосферы.

Фото с церемонии вручения премии «Феникс» — в материале NEWS.ru.

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Телеведущий Дмитрий Дибров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Телеведущий Дмитрий Дибров

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Блогер Дмитрий Пучков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Блогер Дмитрий Пучков

Телеведущий Дмитрий Дибров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Телеведущий Дмитрий Дибров

Певец Сергей Бобунец

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец Сергей Бобунец

Военный обозреватель Юрий Подоляка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Военный обозреватель Юрий Подоляка

Дизайнер Артемий Лебедев

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дизайнер Артемий Лебедев

Ведущая НТВ Эльмира Эфендиева

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ведущая НТВ Эльмира Эфендиева

Заместитель генерального директора МИЦ Михаил Пак

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Заместитель генерального директора МИЦ Михаил Пак

Певица Anna Asti

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Anna Asti

Певица Anna Asti

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Anna Asti

Главный редактор радио «Комсомольская правда» Андрей Горбунов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Главный редактор радио «Комсомольская правда» Андрей Горбунов

Певец Анатолий Цой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец Анатолий Цой

Художник Константин Мирошник, Александра Гладкова и композитор Григорий Гладков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Художник Константин Мирошник, Александра Гладкова и композитор Григорий Гладков

Генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров