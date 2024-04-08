Мария Захарова, пранкеры, Гоблин Пучков: фото лучших блогеров Rutube

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров)

Самых авторитетных и популярных авторов Rutube наградили статуэтками «Феникс», мероприятие было приурочено к 30-летию Рунета и прошло на ВДНХ в павильоне выставки «Россия».

Ведущий церемонии журналист Вадим Такменев напомнил, что с 2022 года YouTube заблокировал сотни каналов российских блогеров за их пророссийскую повестку. Однако эти попытки «не дать нам говорить оказались безуспешны», подчеркнул Такменев, он отметил, что отечественная платформа Rutube дала возможность возрождения.

В рамках премии отметили и наградили символичными статуэтками в виде возрождающейся из пепла мифической птицы феникс Марию Захарову (официальный канал МИД в ее лице), автора и ведущего «Бесогон-ТВ» Никиту Михалкова, Дмитрия Пучкова, пранкеров Вована и Лексуса, политического журналиста Юрия Подоляку и многих других фронтменов отечественной блогосферы.

Фото с церемонии вручения премии «Феникс» — в материале NEWS.ru.

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