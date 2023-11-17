Мария Кожевникова объяснила, почему мать съезжает от нее Родившая четвертого ребенка Мария Кожевникова купит матери отдельную квартиру

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Кожевникова

39-летняя актриса Мария Кожевникова рассказала в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что после рождения четвертого ребенка решила купить своей матери отдельную квартиру. Причинами стали нехватка места в доме и желание инвестировать в недвижимость. Кожевникова призналась, что хочет заработать на покупке нового жилья.

У нас родился четвертый сын, места в доме становится все меньше, и мы приняли решение, ну точнее я, купить маме квартиру. Возможно, недалеко от школы, чтобы детки могли у мамы оставаться. В общем, ищем-ищем. Хотелось бы не просто купить квартиру, а чтобы это было еще и как некое вложение денег. Будем искать квартиру, которая соответствует всем желаниям моей мамы, а это непросто, — сообщила актриса.

Кожевникова отметила, что планирует купить квартиру на этапе начального строительства, когда цена на нее намного меньше рыночной. Актриса подчеркнула, что помимо покупки жилья собирается арендовать коммерческое помещение в Москве, чтобы впоследствии разделить его на несколько офисов, сдать в субаренду и зарабатывать на пассивном доходе.

В сентябре 2023 года Кожевникова стала мамой в четвертый раз. Об этом 38-летняя актриса сообщила в своем блоге и выложила фото с новорожденным сыном. Избранником актрисы является бизнесмен Евгений Васильев. Они воспитывают троих сыновей, однако до сих пор официально не узаконили брак.

Кожевникова прославилась ролью в сериале «Универ», а после решила поменять свою жизнь и стала членом комитета по культуре, где состояла с 21 декабря 2011 по 5 октября 2016 года. После ухода из политики взяла перерыв в работе и не участвовала в съемках. Как позже она сама объяснила, это было связано с депрессией. По ее словам, чувствительному человеку там выжить очень сложно.