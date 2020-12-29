Марина Зудина восхитила поклонников красотой в период романа с Табаковым

https://static.news.ru/photo/4b9b4e8e-4b0e-11eb-9240-fa163e074e61_660.jpg Марина Зудина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вдова Олега Табакова Марина Зудина привела в восторг поклонников архивным фото времён романа с мэтром. Молодая цветущая актриса снялась в 1987 году для обложки журнала «Советский экран».

Тогда Зудиной был всего 21 год и она открывала первый выпуск журнала в новом году.

1987 год. Новогодняя обложка самого популярного советского журнала «Советский экран». Хочется с такой же радостью, любовью, верой и надеждой, как в 20 лет, встречать Новый год! — подписала снимок Зудина.

Поклонники осыпали актрису комплиментами. «На стене висела у меня», «Молодая, красивая, открытая. Всех благ», «Дочь — копия мамы», «Какая вы крутая и вдохновляющая», написали в комментариях фанаты.

Зудина в то врем была действительно удивительно хороша собой. На этот период пришёлся самый разгар её романа с Олегом Табаковым. Мэтр преподавал в своей театральной студии, где и училась молоденькая актриса. Их отношения начались в 1983 году, но только в 1995 году пара поженилась.

В марте 2018 года Марина Зудина стала вдовой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что народная артистка России Марина Зудина опровергла информацию о своей госпитализации. В разговоре с журналистами звезда сериала «Содержанки» сообщила, что с ней всё в порядке.