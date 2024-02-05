Звезда «Слова пацана» признался, что занимал у мамы для переезда в Москву Минекаев признался, что после переезда в Москву работал на двух работах

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Актер Рузиль Минекаев

Актер Рузиль Минекаев, сыгравший Марата в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», в интервью Надежде Стрелец на YouTube признался, что в 2019 году для переезда в Москву из Татарстана занял у матери 110 тыс рублей. По его словам, этих денег хватило на аренду комнаты в Ясенево. Минекаев подчеркнул, что параллельно с обучением на режиссерском факультете в актерской мастерской Иосифа Райхельгауза в ГИТИСе он работал «на двух работах».

Я снял комнату, устроился на две работы, дождался своей первой сессии. Я приехал в 2019 году, мы с другом поступили на заочный факультет, я занял у мамы 110 тысяч, чтобы прожить первый два-три месяца. Я в Ясенево снял с каким-то алкашом, как оказалось потом, — рассказал актер.

Ранее Минекаев признался, что его не обижают слова Никиты Кологривого о коллегах и актерах старой гвардии. Он добавил, что не понимает, почему слова Кологривого воспринимают так близко к сердцу.

До этого Минекаев признался, что ему было дискомфортно целоваться в кадре с дочерью заслуженной артистки России Юлии Пересильд — Анной. Он заявил, что эту сцену сняли со второго или третьего дубля. По словам Минекаева, он не знал, что это был первый в жизни поцелуй 14-летней актрисы.