«Мало мозгов»: кинокритик сравнил Кологривого с распустившим хвост павлином Кинокритик Шпагин: Кологривый распустил павлиний хвост и поймал звездную болезнь

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Жизнь сама накажет за дебош в баре Новосибирска актера Никиту Кологривого, который пошел по очень плохому пути, заявил NEWS.ru кинокритик Александр Шпагин. По его словам, Кологривый только начинает свою карьеру, но уже «распустил павлиний хвост и поймал звездную болезнь».

Сейчас он очень рискует — и время ужесточается, и общественное порицание гораздо выше. Половина экспертов будут говорить, что надо наказать, перестать снимать и запретить все фильмы. Это уже страшновато. А если вдруг с ним так произойдет? Будем надеяться, такого не будет, но он пошел по очень плохому пути. Уже говорит, что он гений, тот и этот актер бездарные. Это говорит о том, что у человека мало мозгов. Это уже плохо. Распустил павлиний хвост и поймал звездную болезнь, что еще хуже. Дальше его ждет небо в клеточку, пока в лайтовом режиме, — заявил Шпагин.

Кологривый отбывает семь суток ареста за то, что устроил потасовку в новосибирском баре и укусил официантку. 22 марта суд отказался продлевать арест актера до 15 суток. Сам Кологривый отметил, что считает и семидневный арест слишком жестоким наказанием за его проступок. Если после первого дня отбытия срока ареста он радовался, что смог выспаться, то на прошедшем суде он жаловался на недостаточное количество воды, еды и отсутствие душа.

Шпагин считает, что Кологривый может повторить судьбу коллеги Алексея Панина, которого после череды скандальных событий перестали приглашать к сотрудничеству. Он отметил, что Панин был уверен, что все выходки окажутся для него безнаказанными.