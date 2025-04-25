Маленькая пенсия, домашнее насилие, ссора с Гузеевой: как живет Сябитова

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Роза Сябитова

Главная сваха страны Роза Сябитова призналась, что у нее небольшая пенсия. Сколько получает телеведущая, правда ли, что она пережила домашнее насилие, почему ссорилась с Ларисой Гузеевой?

Какая пенсия у Сябитовой

Сябитова рассказала, что получает пенсию в 18 тысяч рублей. Однако, по словам телеведущей, ее это не беспокоит.

«Сейчас еще повысили, раньше меньше была. Она у меня небольшая, поскольку я не москвичка. Я переехала в Подмосковье. Поэтому надбавок нет, звания народной артистки у меня тоже нет. Пенсию свою я не трачу — откладываю», — отметила Сябитова.

Телеведущая добавила, что откладывает пенсию по совету бабушки. Своими главными инвестициями она считает детей, а также бизнес и недвижимость. Сябитова подчеркнула, что у нее есть все необходимое для комфортной жизни.

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Что Сябитова рассказывала про пережитое домашнее насилие

В 2008 году Юрий Андреев пришел на программу «Давай поженимся!» на Первом Канале. Разведенный и работающий инструктором по фитнесу, он сразу привлек внимание Розы Сябитовой. Ведущей ток-шоу тогда было 46 лет, а Юрию — 36. Через три месяца после знакомства они поженились. Так звезда нарушила свое правило: обычно она советовала ждать год перед свадьбой.

Юрий оказался патологическим ревнивцем, и это разрушило их жизнь. Он заставил Розу уволить всех мужчин из брачного агентства. Телеведущая подчинилась, но это не помогло. Муж продолжал поднимать на нее руку.

«Он бил меня на глазах всего дома. Люди проходили мимо. Если до этого он бил меня в квартире, и просто загнал в угол, где кулаками особо не помашешь, то на улице было полное раздолье. Признаться честно, даже на этот раз я не собиралась выносить сор из избы. Голова была занята совсем другим, ведь на следующий день съемки программы на Первом канале, которые по контракту пропустить невозможно — там столько людей завязано!» — рассказывала телеведущая.

Вскоре супруги развелись. Роза даже пришла на шоу «Пусть говорят» на Первом канале и рассказала о домашнем насилии.

Как ругались Сябитова и Гузеева

Программу «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева ведет вместе с Сябитовой. Ссоры между звездами — обычное дело. Раньше их немного сдерживала астролог Василиса Володина, но она ушла из передачи.

В выпуске, посвященном жениху из Италии, Сябитова и Гузеева так увлеклись обсуждением, что их разговор превратился в жаркий спор. Ведущие говорили о привычках и обязанностях мужчин и женщин в браке. Они повысили голос и даже начали размахивать предметами, лежащими на столе. Сябитова, не желая уступать коллеге, воскликнула: «Ты что, тупая, что ли?» Гузеева не отреагировала на ее слова.

В жизни, как говорила Сябитова, они не дружат. Во время YouTube-шоу «Алена, блин!» сваха сообщила, что считает Гузееву не просто коллегой по программе, а членом семьи.

«Мы не дружим. Мы — семья. Попробуйте что-нибудь сейчас плохое про нее сказать. Встану и лещей надаю! Она — моя родственница. Я могу ее критиковать, и она мне это разрешает. А вы не можете. За нее глотку порву!» — заявила Роза в выпуске проекта.

По словам Сябитовой, дружба между ведущими могла бы помешать программе «Давай поженимся!» быть столько лет в эфире.

Что Сябитова говорила о начале карьеры на Первом канале

Сябитова в эфире документального фильма телекомпании о программе «Давай поженимся!» вспомнила, как начала работать на Первом канале. По ее словам, на кастинге было огромное количество желающих — Розу вызвали, когда астролог Василиса Володина и соведущая Даша Волга уже были утверждены. Однако она сразу поняла, как их обойти: надо действовать от обратного.

«Нужно было выделиться. Когда подошла моя очередь, я решила действовать от обратного. Например, Даша говорила герою, что он обязательно выберет красавицу, которую указал в анкете. А я вдруг заявила: „Нет, не выберет! У него образование неоконченное, работы нет. Как он будет содержать жену?“ Даша начала со мной спорить, участники разделились на два лагеря, и зал буквально взорвался эмоциями. Стало интересно, динамично, зрелищно. И меня взяли в качестве соведущей», — вспоминала Сябитова.

Главная сваха страны отметила, что работу на Первом канале она всегда воспринимала как что-то вроде Олимпиады, только в мире телевидения. Роза Сябитова уже 17 лет придерживается той же тактики, что и на кастинге.

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