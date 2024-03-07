Малахов, Аргентина, продолжение съемок: где сейчас актриса Людмила Свитова

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Людмила Свитова

Актриса Людмила Свитова прославилась благодаря съемкам в российских сериалах. Она наиболее известна по ролям в лентах «Танго втроем», «Джамайка» и «Сделано в СССР». Как сейчас складывается карьера и личная жизнь артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Людмила Свитова

Свитова родилась 7 июня 1986 года в Подмосковье, в городе Шатуре. Помимо общеобразовательной школы она посещала музыкальную и ходила в театральный кружок. Получив аттестат, поступила и окончила Школу-студию МХАТ.

В 2007 году Свитова была принята в труппу театра имени Моссовета. Она играла в спектаклях «Муж, жена и любовник», «Серебряный век», «Фома Опискин», «Полонез, или Вечер абсурда» и других. В кино актриса дебютировала в 2004 году в эпизодической роли в сериале «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...». Затем ее пригласили в проект «Танго втроем», который принес артистке известность.

Людмила Свитова также снималась в лентах «Институт благородных девиц», «Объект-11», «Товарищ Сталин», «Джамайка», «Дело чести», «Любовь без лишних слов» и «Каспий». Всего в фильмографии артистки около 40 работ.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Людмила Свитова

Почему Свитова попала в больницу на съемках «Танго втроем»

Во время съемок ленты «Танго втроем», которые проходили в Аргентине, Людмила Свитова сильно отравилась и оказалась в больнице с осложнениями. Ее состояние ухудшалось, из-за чего медики вызвали из России ее мать. По данным СМИ, в клинике артистка впала в беспамятство, также у нее были повреждены нервные окончания. Лечение длилось около двух месяцев, после чего актриса смогла вновь начать ходить и продолжила съемки.

«А на память о больнице в Буэнос-Айресе у меня остался кулон. Его подарила бабушка-аргентинка из соседней палаты, которая очень переживала за девушку из России», — рассказывала Свитова.

Что известно о личной жизни Людмилы Свитовой

Актриса замужем за режиссером Юрием Поповичем. Они познакомились на съемках фильма «Танго втроем». На тот момент ей было 20 лет, а ему — 47. Супруг также снял Свитову в своей ленте «Институт благородных девиц». В 2008 году у пары родилась дочь Полина. Спустя три месяца после родов артистка вернулась к съемкам.

Несколько лет назад Людмила Свитова родила вторую дочь. Девочку назвали Евдокия. После появления второго ребенка артистка взяла декретный отпуск. В 2022 году она вновь начала сниматься в сериалах.

Чем сейчас занимается Людмила Свитова

Людмила Свитова все свое время посвящает семье и работе. В феврале состоялась премьера четырехсерийной мелодрамы «Все смешалось в доме Авдеевых», в которой актриса исполнила главную роль. Также она приняла участие в съемках военной драмы про донских казаков «Заговоренный». Лента пока находится в процессе производства.

В начале 2024 года Людмила Свитова приняла участие в съемках передачи Андрея Малахова «Песни от всей души». Вместе с другими гостями проекта она исполнила заключительную композицию «Как здорово» из репертуара поэта и певца Олега Митяева.

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