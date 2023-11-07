Майкл Джей Фокс сообщил, что готов к смерти Майкл Джей Фокс не боится умереть после 32 лет жизни с болезнью Паркинсона

Фото: IMAGO/Eventpress Becher/Global Look Press

Майкл Джей Фокс

Звезда фильмов «Назад в будущее» Майкл Джей Фокс, 32 года живущий с болезнью Паркинсона, признался, что не боится смерти и готов умереть в любой момент, пишет Closer. По словам актера, испытания, через которые он прошел, научили его справляться с любыми трудностями. При этом Джей Фокс отметил, что не хотел бы умирать слишком рано.

Однажды у меня кончится бензин. Однажды я просто скажу: «Я сегодня никуда не пойду». Мне 62 года. Конечно, если бы я скончался завтра, это было бы преждевременно, но это не было бы чем-то неслыханным. И поэтому, нет, я этого не боюсь, — приводит слова актера издание.

С тех пор как ухудшение состояния Джей Фокса начало прогрессировать, он начал принимать таблетки, помогающие четко говорить и бороться с параличом лицевых мышц, отмечает источник. Помимо симптомов болезни Паркинсона Майкл получил несколько серьезных травм, борясь с этим заболеванием, говорится в материале. По данным издания, в 2018 году актер перенес операцию по удалению опухоли позвоночника, после чего споткнулся и упал дома, сломав руку. В последующие годы Майкл сломал вторую руку и плечо, раздробил глазничную кость и щеку, а также сломал кисть, после чего началось воспаление и конечность едва не ампутировали.

Это было цунами несчастий, — прокомментировал свои травмы и болезни Джей Фокс.

Ранее сообщалось, что неутешительный диагноз Джей Фоксу поставили в 1991 году в возрасте 29 лет, но первые семь лет мужчина держал новость в секрете, продолжая работать над ситкомом «Спин-Сити», где исполнял главную роль. Сначала Джей Фокс надеялся, что диагноз ему поставили по ошибке, ведь болезнь Паркинсона чаще встречается у пожилых людей. Когда же выяснилось, что никакой ошибки нет, актер впал в глубокую депрессию.

Признаться в том, что он неизлечимо болен, Джей Фокс решился лишь в 1998 году, а в 2000-м объявил о завершении карьеры. Актер больше не мог подолгу находиться в кадре: у него нарушились речь, память, появился сильный тремор. Впоследствии Джей Фокс основал фонд по изучению болезни Паркинсона и написал автобиографию «Лучше, чем будущее. Рассуждения оптимиста о смерти».