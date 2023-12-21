«Люди не теряют мужество»: SHAMAN о концертах в зоне СВО и Новом годе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

Одним из участников «новогоднего огонька» на Первом канале стал SHAMAN. NEWS.ru пообщался c артистом на съемках и узнал, почему он не любит отмечать новогодние праздники, какие события 2023 года певец считает наиболее важными и что больше всего восхищает его в бойцах, которые находятся в зоне специальной военной операции.

Топ-3 события 2023 года по версии SHAMAN

— Какие топ-3 события уходящего 2023 года вы считаете наиболее значимыми для себя?

— Сразу вспоминается год с самого начала. После обращения президента и гимна России эфир новогодней ночи на Первом канале продолжился моей песней «Я русский». Это было важное событие для меня, некий рубеж. Второе важное для себя событие — мой стадионный концерт 9 сентября в Санкт-Петербурге на 60-тысячном стадионе «Газпром Арена». Это было большое шоу, большое событие, которое тоже показали на Первом канале. А третье событие, я надеюсь, произойдет под Новый год.

— Какие бы вы выделили три важных события для всей нашей страны?

— Затрудняюсь определить три — назову одно, но невероятно важное и значимое. Я принимал участие в инициативной группе по выдвижению Владимира Владимировича Путина в президенты России. Это произошло совсем недавно. Считаю самым важным событием и в следующем году тоже выборы президента России в марте 2024-го.

Что вдохновило SHAMAN на песни «Мы» и «Мой бой»

— Во время гастролей вы знакомитесь со множеством самых разных людей. Кто произвел на вас наиболее сильное впечатление?

— В рамках тура по городам Новороссии, который начался в этом году, мы проводим концерты в разных городах на Донбассе. И там знакомишься, общаешься с бойцами. Вот они настоящие герои и вдохновляют меня, я написал две песни — «Мы» и «Мой бой».

Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Зрители во время концерта певца SHAMAN Фото: Продюсерский центр SHAMAN Зрители во время концерта певца SHAMAN Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN и его мать Людмила Дронова Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN и его мать Людмила Дронова Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN и его отец Юрий Дронов Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN и его отец Юрий Дронов Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце

— В одном из интервью вы говорили, что во время поездок на СВО вас больше всего поразили глаза бойцов. Что еще поразило?

— Поразило, что люди не теряют мужество, стойкость, веру и силу духа. Потому что атмосфера там действительно непростая. Мы как музыканты [выступая на СВО] стараемся хоть немного отвлечь людей от условий военного конфликта, в котором они каждодневно живут. И я знаю, что я там нужен. А они [военные в зоне СВО и жители прифронтовых территорий] служат для меня примером.

«Живу по-настоящему только на сцене»

— Как планируете встречать Новый год? Любите ли этот праздник?

— Не люблю вообще праздновать [любые праздники]. В этом году было исключение, я отметил свой день рождения концертом в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Мне обычно, когда праздники и все радуются, наоборот, грустно. Возможно, что это профессиональная деформация, потому что я постоянно развлекаю людей, раскрашиваю их серые будни и сложно радоваться вот так по щелчку. Если бы не моя работа музыкантом, то достаточно грустно отмечал бы.

— Почему?

— Я не умею радоваться. И это не ностальгия. Хочется, чтобы поскорее закончился праздник и жизнь вернулась бы в рабочие будни, вернуться в это колесо. Я не умею жить обычной жизнью. Я живу по-настоящему, только когда я на сцене, когда я отдаю себя и работаю на износ. Когда говорят: «Почему вы работаете на износ, убиваете себя?» — я не могу по-другому. Сколько мне Бог дал [таланта, сил, энергии], я должен все отдать [зрителям, аудитории]. И только на сцене, когда я вижу зрителя и пою, или когда сочиняю песню, идет творческий процесс — я чувствую, ощущаю себя живым человеком.

Почему SHAMAN не верит в Деда Мороза и что он считает чудом

— Верили ли вы в детстве в Деда Мороза?

— У меня мама воспитателем работает. И о том, как для детей готовят праздники — всю эту подноготную, закулисье, — я знал с самого детства. Я знал, кто наряжается в Деда Мороза, в Бабу Ягу, в Снегурочку, и в чудеса не верил. В них можно и нужно верить — но нужно идти к этим чудесам. Вот совокупность — вера, твоя работа, твое трудолюбие — приводит в итоге к тому, что происходит чудо.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Премьера этнооперы Игоря Матвиенко «Князь Владимир» на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Премьера этнооперы Игоря Матвиенко «Князь Владимир» на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Премьера этнооперы Игоря Матвиенко «Князь Владимир» на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Премьера этнооперы Игоря Матвиенко «Князь Владимир» на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Игорь Матвиенко в роли Ганграда/Одина в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Игорь Матвиенко в роли Ганграда/Одина в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Премьера этнооперы Игоря Матвиенко «Князь Владимир» на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Премьера этнооперы Игоря Матвиенко «Князь Владимир» на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Премьера этнооперы Игоря Матвиенко «Князь Владимир» на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Премьера этнооперы Игоря Матвиенко «Князь Владимир» на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Премьера этнооперы Игоря Матвиенко «Князь Владимир» на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Премьера этнооперы Игоря Матвиенко «Князь Владимир» на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Игорь Матвиенко в роли Ганграда/Одина в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Игорь Матвиенко в роли Ганграда/Одина в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора. Сое (Асият Сайгидовой) досталась роль Рогнеды, супруги князя. Сам Игорь Матвиенко исполнил роль Ганграда/Одина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора. Сое (Асият Сайгидовой) досталась роль Рогнеды, супруги князя. Сам Игорь Матвиенко исполнил роль Ганграда/Одина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель

— Ваш успех на сцене вы считаете чудом?

— Заслуженным, я считаю. Потому что я 15 лет шел к своей цели и работал очень много. И продолжаю работать, я не почиваю на лаврах, не расслабляюсь. И я, честно говоря, всегда недоволен собой, всегда хочется больше [работать над собой], не расслабляться.

— Я опрашивала большое количество артистов о том, кого бы они назвали главным певцом России сегодня. И почти все называли вас. А кого бы вы назвали главными артистами на нашей эстраде?

— Называть кого-то — это значит обижать других. Я о своих коллегах стараюсь не говорить ни плохо, и ни хорошо. Потому что если выделишь кого-то одного, то обидятся другие. Зачем? Поэтому здесь я промолчу.

Читайте также:

Жуков, Zivert, SHAMAN: сколько миллионов получают звезды за корпоративы

Последние новости о SHAMAN 18 декабря: райдер, критика коллег, концерты

«Под SHAMAN много не напляшешь»: продюсер Лавров высказался о певце

Коц объяснил, почему выдвинул Путина в президенты