«Любят выпендриться»: Милохин о планах «зацепиться» с казахами Милохин рассказал о планах поехать в Казахстан для операции на глазах

Блогер Даня Милохин в интервью sports24 объяснил, что планирует отправиться в Казахстан для прохождения тренировок и проведения консультации перед предстоящей операцией по исправлению зрения. По словам Милохина, он проведет месяц в спортивном тренировочном лагере, чтобы сразиться с казахскими бойцами, «набраться уверенности» и проконсультироваться с врачами по поводу хирургического вмешательства.

Это не переезд. Мы с командой едем туда на месяц в лагерь. Казахи — другие бойцы, они любят выпендриться тем, что они хороши в этом деле. Думаю, мне придется зацепиться, и не раз, с казахскими парнями. Нравится их дух, и от этих духовитых ребят мне хочется набрать больше уверенности, — заявил Милохин.

Ранее Милохин признался, что не хочет боксировать с русскими, потому что такие турниры не принесут ему желаемой известности. Он привел в пример бой с индийским спортсменом, после которого его узнала некоторая часть Индии. По словам Милохина, вся Россия на него и так смотрит.



В середине февраля российский блогер победил индийского коллегу Аджмана Хана техническим нокаутом в первом раунде профессионального боксерского поединка. 22-летний россиянин дебютировал в весовой категории до 70 кг на турнире организации Alpha Fight Series в Дубае. Милохин вышел на ринг с российским флагом, поединок носил выставочный характер. Перед боем на мероприятии включили гимн России.