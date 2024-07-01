Любовь к Аверину, «Склифосовский», критика СВО: где сейчас Мария Куликова

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Мария Куликова

Звезда сериала «Склифосовский» Мария Куликова — востребованная актриса кино и сериалов. Что известно о ее отношениях с коллегой Максимом Авериным, личной жизни, взглядах на СВО?

Где сейчас Мария Куликова

В мае 2024 года на экраны вышла 16-серийная мелодрама «Свет в окне», в которой Куликова сыграла главную роль. На экране она воплотила образ женщины Ольги, чья судьба полна трагических событий, с которыми она хочет справиться, уйдя в монастырь. Планы нарушает суррогатное материнство младшей дочери.

«Я в этом образе как рыба в воде. Почему-то предлагают именно такие роли, хотя очень хочется сыграть какую-нибудь коварную Матильду. Но мне в основном доверяют играть хороших людей, попадающих в непростую ситуацию. И я не ропщу, это даже приятно», — рассказывала в беседе с MK.RU Куликова.

На этапе производства находятся ленты «Пока брак не разлучит нас», «Горное солнце» и, конечно же, новый сезон «Склифосовского», в которых артистка сыграла главные роли. «Склифосовский-12» выйдет на экраны в начале 2025 года. В новых сериях Куликова вновь предстанет в амплуа нейрохирурга Марины Нарочинской, супруги харизматичного хирурга Олега Брагина, которого играет Максим Аверин.

Какие отношения у Куликовой и Аверина

На протяжении нескольких лет Куликова и Аверин играют возлюбленных, однако в реальной жизни между ними дружеские отношения. Сама актриса признавалась в любви к коллеге и говорила, что артист «царствует внутри ее души очень глубоко».

«Мы говорим на одном языке, находимся на одной волне, что в общем редкость не только на съемочной площадке, но и в жизни. <...> У нас есть мечта — совместный спектакль. Очень хочется поработать и на сцене, потому что Макс — фантастический, блестящий драматический театральный актер. Он публику держит невероятным образом — я была на всех его спектаклях и очень им горжусь, очень люблю», — рассказывала артистка в интервью Woman Journal.

В беседе с «Теленеделей» Куликова признавалась, что выбрала бы в мужья такого человека, как Аверин. Актриса объясняла свое мнение тем, что «у него отличный характер, хороший набор качеств».

У Куликовой есть экранная дочь Алена Кузовкина. По признанию актрисы, с ней у них «большая любовь», даже вне кадра ребенок иногда называет артистку мамой.

«Должна вам признаться, что Макса Аленка обожает больше, чем меня. Казалось бы, я женщина-мать, во мне много этой материнской энергии, но у нее на первом месте Макс. Для Аленки Макс как будто огромный плюшевый мишка с добрющими карими глазами, и она просто млеет от одного его вида, есть в нем какая-то магия», — говорила артистка в интервью «Вокруг ТВ».

Фото: Server Amzayev/Russian Look/Global Look Press Мария Куликова в 2008 году

Как сложилась личная жизнь Марии Куликовой

С 2003 по 2015 год актриса была замужем за актером Денисом Матросовым. В браке родился сын Иван, однако пара развелась. Как позже рассказывал актер, причиной разрыва 14-летних отношений стали козни друзей и подруг.

«Ваня был настолько мал, что не особо понимал ситуацию. Поскольку мы оба артисты — у обоих постоянные гастроли и съемки, — момент расставания прошел для него практически незаметно. А потом это уже стало данностью. Осознавать все и задавать вопросы он стал намного позже», — объясняла сама Куликова.

В 2023 году Куликова сообщила, что вышла замуж второй раз. Ее избранником стал мужчина, с которым она в отношениях уже более 10 лет. Его имя актриса не раскрыла.

Спустя время актриса Серафима Низовская в программе «Судьба человека» рассказала, что супругом Куликовой стал ее бывший избранник Виталий Кудрявцев.

Что Мария Куликова говорила об СВО

По данным СМИ, в день начала российской спецоперации на Украине Куликова в соцсетях заявила, что ее «душа умерла». Свой пост она сопроводила словами песни на украинском языке.

Спустя несколько месяцев она выложила еще несколько постов, в которых намекала, что не поддерживает проведение СВО. Также актриса опубликовала роман Льва Толстого с акцентом на заголовок «Война и мир» и привела неоднозначную цитату.

«Все мальчики мира, которых нарядили в камуфляж, дороги мне. Зачать. Выносить. Родить. Поставить на ноги. Выучить. Бросить в мясорубку. В топку. Мрак», — писала Куликова.

Впоследствии критика СВО исчезла: посты были удалены, а аккаунт артистки переименован.

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