«Люблю девочек»: почему Кэрролла подозревали в порочных связях с детьми

Льюис Кэрролл родился 190 лет назад в доме священника в деревне Дарсбери. Он был математиком, писателем, фотографом, философом и вымышленным персонажем. Кэрролла в действительности не существовало, под этим псевдонимом скрывался Чарльз Лютвидж Доджсон. Автор «Алисы в стране чудес», «Алисы в зазеркалье» и «Охоты на Снарка» нередко становился объектом злых сплетен. Тёплые отношения Кэрролла с 10-летней девочкой некоторые считали порочными, хотя открыто об этом никто не говорил. Этой девочкой была Алиса Лидделл — прототип героини одной из самых известных сказок в мире. О слабостях и увлечениях писателя — в материале NEWS.ru.

Как Кэрролл написал «Алису в стране чудес»

Друзья характеризовали Льюиса Кэрролла как набожного, застенчивого и странного человека, а сам он говорил, что лучше ладит с детьми, чем со взрослыми людьми. На протяжении всей жизни он, так и оставшийся холостяком, действительно много времени проводил с детьми.

В писательском ремесле скромность Кэрролла проявлялась сильнее всего. Он считал, что не создал как автор ничего достойного публикации, хотя обещал, что рано или поздно всё-таки удивит мир. Учась в Оксфорде, он познакомился с деканом Генри Лидделлом и подружился с его 9-летним сыном Гарри. В это время самому Кэрроллу было около 30 лет.

Поскольку Кэрролл уже тогда активно занимался фотографией, семья Лидделл наняла его в качестве фотографа. Именно это стало началом их долгой и странной дружбы. Писатель стал близким человеком для семейства и с разрешения родителей часто брал детей с собой на прогулки и пикники.

4 июля 1862 года на одну из таких прогулок на лодке Кэрролл взял трёх маленьких дочерей Лидделл, в числе которых была 10-летняя Алиса. В какой-то момент девочкам стало скучно, и писатель, заметив это, решил позабавить их увлекательной историей. Эту же историю он рассказывал своим братьям и сёстрам (Льюис Кэрролл родился в многодетной семье). Однако в этот раз он, вдохновлённый компанией малышек Лидделл, дополнил рассказ новыми деталями.

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Услышав сказку, юная Алиса умоляла Кэрролла записать эту историю для неё. И на следующий день писатель впервые перенёс на бумагу рассказ, который фактически является первым экземпляром знакомой нам версии «Алисы в стране чудес». После этого он в течение года продолжал сочинять для детей Лидделл сказку про Алису, дополняя историю новыми персонажами и сюжетными поворотами. А в 1864 году даже преподнёс Алисе Лидделл рукописную версию книги как рождественский подарок и написал на первой странице: «В память о летнем дне». В этой версии ещё не было Безумного Шляпника, Чеширского Кота и некоторых других персонажей, они появились позже.

«Фотографировал обнажённых девочек с разрешения матерей»

Вскоре Кэрролл по неизвестной причине поссорился с семейством Лидделл, и родители запретили писателю видеться с детьми. Все его письма Алисе были уничтожены её матерью. В окружении семьи поползли слухи, что Кэрролл мог что-то сделать с Алисой, из-за чего родители резко оборвали с ним связь. Но подтверждений этой версии нет.

Некоторые историки утверждают, что Кэрролл просил руки Алисы у её родителей, чтобы в будущем на ней жениться. Правда ли это и что на самом деле произошло между семьёй Лидделл и Льюисом, остаётся лишь догадываться. После нескольких месяцев молчания Лидделлы вновь начали общаться с писателем, но ему было запрещено как-либо контактировать с детьми.

Как утверждают биографы писателя, Кэрролл был буквально помешан на Алисе Лидделл, часто фотографировал её. Историки и литературоведы пытались найти факты, подтверждающие или опровергающие домыслы вокруг порочной связи девочки с Льюисом. С годами эта тема обрастала всё большим числом спекуляций, и кто-то даже подделал совместное фото писателя с Алисой, где та целует его. Однако после экспертизы стало ясно, что снимок — фальшивка.

По утверждению биографа писателя Мартина Гарднера, выпустившего о Кэрролле книгу, общение с девочками доставляло тому «наибольшую радость в жизни».

«Я люблю детей (только не мальчиков)», — записал он однажды. Девочки в отличие от мальчиков казались ему удивительно красивыми без одежды. Порой он рисовал или фотографировал их обнажёнными и полуобнажёнными. Конечно, с разрешения матерей, — отмечал Гарднер.

Он подчёркивал, что сам Кэрролл считал свою дружбу с девочками невинной и «нет оснований сомневаться в том, что так оно и было». Мартин Гарднер ссылался на многочисленные воспоминания, оставленные о писателе его маленькими подругами. В них, по его словам, «нет ни намёка на какие-либо нарушения приличий».

Спустя время, когда Алиса повзрослела, а Кэрролл стал известным сказочником, они снова встретились. Но их общение уже потеряло дружеский характер. Кэрролл писал, что девочка сильно переменилась не в лучшую сторону. Он объяснял такую трансформацию подростковым возрастом.

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Галлюцинации Льюиса Кэрролла

Кэрролла подозревали и в употреблении наркотических веществ, которые якобы помогали создавать его фантастические произведения. Но эту версию ставят под сомнение историки, объясняя, что писатель страдал от головных болей из-за редкого неврологического расстройства. Во время сильных мигреней он видел странные галлюцинации, а реальность в его глазах искажалась, меняя размеры предметов.

Этим, утверждают исследователи его творчества, объясняется частая смена размеров Алисы в сказке — от огромной до крошечной. Таким образом Кэрролл отразил в произведении, как собственный разум обманывает его. Сейчас это состояние называется в медицине синдромом Алисы в Стране чудес.

Почему Алиса Лидделл продала первый экземпляр сказки

В 1926 году 80-летняя Алиса Лидделл после смерти мужа оказалась в тяжёлом финансовом положении. Чтобы оплатить коммунальные счета, ей пришлось выставить на аукцион тот самый рукописный экземпляр сказки Кэрролла, подаренный ей на Рождество.

Рукопись «Алисы в стране чудес» продали одному из основателей фирмы по производству грампластинок Victor Talking Machine Company Элдриджу Р. Джонсону. Когда новый владелец скончался, книгу приобрёл консорциум американских библиофилов. Сейчас рукопись находится в Британской библиотеке.