«Любит его как друга»: Ирина Шейк отвергла Канье Уэста

Появились слухи, что российская супермодель Ирина Шейк и американский рэпер Канье Уэст расстались. Приближённые к знаменитостям источники заявили, что икона модной индустрии отвергла бывшего мужа Ким Кардашьян, передаёт Page Six.

Отмечается, что Уэст якобы предложил манекенщице поехать с ним в Париж на модный показ, однако Шейк ответила ему отказом.

Она любит его как друга и не хочет отношений с ним. Ей не хочется подогревать слухи об их романе, которые тут же распространились бы в прессе, появись она с ним на публике в Париже, — рассказал неназванный источник.

После развода звёздной пары Уэст — Кардашьян знаменитый рэп-исполнитель решил отпраздновать свой 44-й день рождения во французском Провансе в компании русской топ-модели. Пару заметили во время прогулки на территории отеля, и по словам очевидцев, они оба улыбались и радовались совместной компании. Поклонники рэпера даже в шутку написали ему в Instagram рецепт борща после слухов о романе с Шейк.

Ирина Шейк является первой российской моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue. Сайт Models.com назвал её иконой модной индустрии.

Ранее сообщалось, что бывший возлюбленный Ирины Шейк американский актёр Брэдли Купер спокойно отреагировал на новость о её романе с репером. Экс-бойфренд модели заявил, что поддержит любой её выбор.