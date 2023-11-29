Любимова назвала самый кассовый российский фильм Любимова: самым кассовым российским фильмом в 2023 году стал «Чебурашка»

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Самым кассовым фильмом в 2023 году стал фильм Дмитрия Дьяченко «Чебурашка», заявила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем докладе перед депутатами Госдумы, передает корреспондент NEWS.ru. На втором месте, по ее словам, картина Александра Войтинского «По щучьему веленью».

В сентябре пресс-служба Всероссийской государственной телерадиокомпании сообщила о запуске производства второй части «Чебурашки». Премьера ленты запланирована на 1 января 2026 года. Команда сценаристов и продюсеров осталась прежней, а в режиссерское кресло вернется Дьяченко.

Отмечалось, что во второй части действие будет развиваться вокруг жизни Чебурашки и Гены спустя год после событий первого фильма. Зрители увидят все стадии взросления главного героя.

Фильм «Чебурашка» вышел в России 1 января 2023 года и стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката, собрав более 7 млрд рублей. Он обошел комедию Клима Шипенко «Холоп» и первую часть дилогии Джеймса Кэмерона «Аватар».

Кинокритик Роман Григорьев заявил, что на успех проекта повлияли новогодние каникулы и отсутствие альтернативы. При этом депутат Госдумы актер Дмитрий Певцов назвал картину «чудовищной диверсией». Он обратил внимание, что в фильме нет ни одного положительного персонажа.