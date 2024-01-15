Любимов назвал качества Соломина, благодаря которым он руководил театром Театровед Любимов назвал Соломина настоящим актером и способным организатором

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Церемония прощания с Юрием Соломиным в Малом театре

Народный артист СССР Юрий Соломин был настоящим актером и лицедеем, и в то же время он имел тягу и способности к организационной деятельности, высказался в беседе с NEWS.ru заслуженный деятель искусств РСФСР, театровед Борис Любимов. По его мнению, именно эти качества помогали Соломину руководить Малым театром в течение 35 лет.

Мы — те, кто знают его много лет, помнят его человеком веселым, остроумным, легким, доброжелательным, умеющим разыгрывать человека. Он был настоящим актером, лицедеем, и в то же время в нем была, конечно, тяга и способности к организационной деятельности. Иначе он не смог бы руководить Малым театром в течение 35 лет, — сказал Любимов.

Как подчеркнул театровед, Соломин, будучи 18-летним юношей, переехал с Дальнего Востока в Москву, поступил в Щепкинское училище, после чего привлек к себе любовь всей столицы и России. Любимов отметил, что худрук Малого театра был не просто хранителем традиций и консерватором, а думал, как развивать это наследие.

Все дело в том, что он не просто был хранителем традиций и консерватором, он думал о том, как развивать эти традиции, как играть сегодня Гоголя, Чехова, которых он любил такой нежной любовью. И это ему удалось. Мало я знаю артистов лично, у которых сложилась такая счастливая во всем [судьба], что бы он ни делал в жизни. Этим участием он делился с теми, кто были ему близки, и, конечно, со зрительным залом, — высказался он.

Соломин скончался 11 января на 89-м году жизни. Он умер во сне, в этот момент рядом находилась его дочь. Артиста похоронят на Троекуровском кладбище 15 января. Это место выбрал еще при жизни сам Соломин, пожелавший быть похороненным рядом с женой.