«Любимая актриса меня потрясла»: Варлей о конфликте с Ахеджаковой Варлей рассказала о конфликте с Ахеджаковой после расстрела Белого дома

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лия Ахеджакова

76-летняя актриса Наталья Варлей в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» рассказала, что ее потрясли слова Лии Ахеджаковой «Надо добить гадину!», сказанные во время расстрела Верховного совета в 1993 году. Варлей сообщила об этом в одном из интервью, после чего Ахеджакова заявила, что не знакома со звездой «Кавказской пленницы». Актриса также заявила, что разочаровалась в Алле Пугачевой и Андрее Макаревиче (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), уехавших из России.

Сейчас мы начинаем говорить, мол, ах, как ведет себя Ахеджакова! А в прошлом она произнесла свою коронную фразу: «Надо добить гадину!» Когда стреляли по Верховному совету , она и сказала: «Добейте гадину». В 1993 году я дала большое интервью газете, где я сказала, что меня потрясла до того момента любимая актриса Лия Ахеджакова, которая кричала, призывая добить законно избранный парламент из танков. Когда Лие рассказали, что я в интервью произнесла эту фразу, она со свойственной ей «добротой» сказала: «А кто такая Варлей?» — заявила Варлей.

Актриса добавила, что ее задели слова Пугачевой о холопах и рабах, сказанные после отъезда из страны, и она считает, что имя певицы не должно часто упоминаться в прессе. Варлей также отметила, что была дружна с Андреем Макаревичем, который когда-то был «милым славным мальчиком», а теперь стал другим человеком.

Ранее сообщалось, что Варлей ведет закрытый образ жизни. Несколько лет назад она продала трехкомнатную квартиру в Москве и переехала в дом в Подмосковье, который купила 15 лет назад для мамы. После ее смерти актриса ухаживает за домом сама. Знаменитость признавалась, что устала от столичной суеты и хочет проводить время вдали от шума, на природе. Уже несколько лет Варлей не показывается на публике: она избегает встреч с поклонниками и журналистами и почти не дает интервью.