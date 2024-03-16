«Любили все»: Безруков отреагировал на смерть Ширвиндта Актер Сергей Безруков назвал Ширвиндта своим крестным отцом на сцене

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Безруков

Народный артист России Сергей Безруков заявил, что Александр Ширвиндт был его крестным отцом на эстраде. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Он вспомнил, как однажды Ширвиндт дал ему возможность показать свой талант, разрешив выступить в театре с пародией.

Безруков рассказал, что должен был выступить вместе с отцом на юбилее Театра сатиры.

Мы подготовили номер, две пародии: на Ельцина и Жириновского. Но условились, что я покажу этот номер заранее, на репетиции. К сожалению, на репетицию я не успел. Александр Анатольевич колебался — как, предварительно не прослушав? А потом рискнул. Рад, что не подвёл его, — написал Безруков.

Артист также отметил, что Ширвиндта любили все, а также отметил его непревзойденное чувство юмора.

Говорят, это была только вершина айсберга его актёрского мастерства, но нам, зрителям, и верхушки хватало, — добавил Безруков.

Ширвиндт умер в возрасте 89 лет. Как сообщил художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров, кинематографист скончался в больнице. Предварительная причина смерти сатирика — проблемы с сердцем.

Президент Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Ширвиндта. Глава государства подчеркнул, что президент Театра сатиры посвятил себя служению искусству, трудился с полной отдачей, а также был доброжелателен к коллегам и ученикам.