Президент Белоруссии выразил свои соболезнования в связи со смертью народного артиста Советского Союза Марка Захарова.
По его словам, худрук «Ленкома» был выдающимся человеком настоящего времени, передаёт
Безгранично талантливый режиссёр, блестящий актёр и сценарист, замечательный педагог и литератор, видный общественный и политический деятель, — подчеркнул глава государства.
Политик отметил, что театральный деятель оставил после себя «целую эпоху» в истории кино и театра.
Захаров умер на 86-м году жизни после продолжительной болезни 28 сентября. За год он перенёс два воспаления лёгких. 20 августа его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Врачи подозревали, что у артиста двустороннее воспаление лёгких. Его планировали выписать в сентябре. Российские телеканалы изменили сетку вещания в связи с уходом из жизни великого режиссёра.
Так, на Первом канале в эфир выйдет спецвыпуск программы «Сегодня вечером», посвящённый памяти народного артиста СССР. «Россия 1» внесла в расписание фильм «Тот самый Мюнхгаузен». О жизненном пути Захарова также расскажут два спецэфира — программы «Привет, Андрей!» и «Белая студия». Телеканал «Культура» повторит документальный фильм 2012 года «Марк Захаров: моё настоящее, прошлое и будущее», в котором режиссёр от первого лица рассказывает о себе и о своём творчестве, писал News.ru.