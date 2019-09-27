https://static.news.ru/photo/f4387c18-e220-11e9-aa30-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии выразил свои соболезнования в связи со смертью народного артиста Советского Союза Марка Захарова.

По его словам, худрук «Ленкома» был выдающимся человеком настоящего времени, передаёт БелТА .

Безгранично талантливый режиссёр, блестящий актёр и сценарист, замечательный педагог и литератор, видный общественный и политический деятель, — подчеркнул глава государства.

Политик отметил, что театральный деятель оставил после себя «целую эпоху» в истории кино и театра.

Захаров умер на 86-м году жизни после продолжительной болезни 28 сентября. За год он перенёс два воспаления лёгких. 20 августа его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Врачи подозревали, что у артиста двустороннее воспаление лёгких. Его планировали выписать в сентябре. Российские телеканалы изменили сетку вещания в связи с уходом из жизни великого режиссёра.

Так, на Первом канале в эфир выйдет спецвыпуск программы «Сегодня вечером», посвящённый памяти народного артиста СССР. «Россия 1» внесла в расписание фильм «Тот самый Мюнхгаузен». О жизненном пути Захарова также расскажут два спецэфира — программы «Привет, Андрей!» и «Белая студия». Телеканал «Культура» повторит документальный фильм 2012 года «Марк Захаров: моё настоящее, прошлое и будущее», в котором режиссёр от первого лица рассказывает о себе и о своём творчестве, писал News.ru.