«Лучше бы молчала!»: Анджелину Джоли осудили за слова о Палестине Поддержавшую Израиль Анджелину Джоли назвали бесчеловечной

Фото: Bonnie Cash/Keystone Press Agency/Global Look Press

Анджелина Джоли

48-летнюю американскую актрису Анджелину Джоли назвали бесчеловечной после ее поста в Instagram (деятельность в РФ запрещена) со словами в поддержку невинных жертв Израиля и Палестины. Некоторые поклонники отметили, что звезда в своем сообщении назвала атаку на Израиль терроризмом, а погибающим детям в Газе просто выразила соболезнования. Подписчики также призвали актрису воздержаться от нейтральных заявлений и назвали ее мнение о военном конфликте предвзятым.

Какой позор! Почти 20 лет ты работаешь с беженцами, и до сих пор не можешь назвать это геноцидом? Ты бесчеловечна с твоими нейтральными заявлениями. Ты разочаровала своих арабских фанатов, Анжелина! Ты подвела нас и подвела человечество. Лучше б молчала! — возмутилась подписчица Найрул Муршиди.

Подписчица Дина заявила, что верить представителями Голливуда нельзя, назвав актеров лицемерами. Пользовательница Сиси отметила, что сегодня почти каждый публичный человек в своих соцсетях поддерживает Израиль. Поклонница Фара Ли написала, что Джоли перестала быть ее кумиром после «скупых» слов в поддержку народа Палестины.

Это разочаровывающий пост от человека, претендующего на роль гуманиста. Ты видела статистику? Видела кадры? Это геноцид. Этническая чистка массовых размеров. Это зло. Это ненормально. Это слишком жестоко. Это ненависть. И это все, что ты можешь сказать? Я глубоко разочарована в тебе. Я ожидала от тебя большего, — сообщила подписчица Меган Ал.

В августе 2023 года Джоли завершила бракоразводный процесс со своим мужем актером Брэдом Питтом после семи лет судебных тяжб. Звезды решили все вопросы и достигли согласия по вопросам бизнеса, недвижимости и опеки над детьми. Бывшие супруги воспитывали 21-летнего Мэддокса, 19-летнего Пакса, 18-летнюю Захару, 17-летнюю Шайло и 15-летних близнецов Нокса и Вивьен.

Питт и Джоли объявили о расставании в 2016 году. Тогда актриса рассказала о ссоре с супругом в самолете, в результате которой она и по меньшей мере двое из их шестерых детей были облиты алкоголем. Джоли также рассказывала о попытке удушения со стороны Питта.