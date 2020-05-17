Лоза восхитился обращением украинских участников Евровидения

Российского музыканта Юрия Лозу восхитило обращение представителей Украины на музыкальном шоу «Европа зажигает свет», где выступали участники отменённого из-за коронавируса конкурса «Евровидение-2020».
Мне понравилось, что украинцы и обращение к Европе записали на ридной мове, резонно полагая, что у каждого уважающего себя государства должен найтись переводчик, — написал Лоза у себя в Facebook.
Он подчеркнул, что немногие страны собирались представить песни на родном языке.
Как ранее писал NEWS.ru, представители Европейского вещательного союза (EBU) заявили, что подготовили новый сценарий для специального онлайн-концерта, который прошёл вместо отменённого из-за пандемии коронавируса Евровидения 16 мая.
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