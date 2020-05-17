Лоза восхитился обращением украинских участников Евровидения

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Московский художественный театр им. Чехова отметит День пионерии. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

В МХТ им. Чехова пояснили, что из-за ограничений по коронавирусу театр продолжает работать в режиме онлайн и подготовил новый проект. Он посвящён Дню пионерии, который учредили ещё в СССР, но...