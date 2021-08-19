Лобода на службе ЛГБТ? Почему однополая любовь стала трендом в искусстве

Певица Светлана Лобода записала песню Indie Rock (Vogue) на украинском и русском языках и несколько дней назад выпустила на неё клип, в котором поклонники разглядели «лесбийскую тематику». В конце июля вокруг московского театра «Современник» разгорелся скандал, также частично связанный с запретом на пропаганду однополой любви в России. Почему персонаж с нетрадиционной сексуальной ориентацией стал обязательной фигурой в искусстве и какое отношение к этому имеет Пётр I — в материале NEWS.ru.

Indie Rock и отсылки к ЛГБТ

Песня Indie Rock (Vogue) от Лободы удивила фанатов как минимум тем, что вышла сразу на двух языках. Сама певица объясняла, что давно хотела снова записать трек на украинском, однако для этого не было подходящего материала. Теперь на песню вышел клип, который вызвал противоречивые отзывы.

Боже, от такого сексуального напряжения в клипе воздух просто трещит по швам! Гениальная работа! Так элегантно, эротично, но в тоже время не пошло. Мне очень нравится, — пишут пользователи под клипом на YouTube.

В видео сама исполнительница предстаёт в образе фотомодели, а в качестве фотографа выступает девушка, которую в Сети назвали «мужеподобной». Певицу обвинили в неоправданном заигрывании с темой однополой любви. Недовольные пользователи писали под видео: «Зачем везде нужна лесбийская тематика?», «Отсылки к ЛГБТ, понятно», «Это однополая любовь или я чего-то не понимаю?». Другие зрители сочли эстетичными кадры двух страстных девушек, которые в конце клипа прижимаются слишком близко друг к другу, создавая двусмысленное напряжение.

Могла ли Лобода обойтись в клипе без упоминания однополой любви даже вскользь? Скорее всего, да. Но в нынешнем варианте видео выглядит гораздо провокационнее.

При этом открытой пропаганды в клипе Лободы нет. Есть только маленький крючок, который цепляет зрителя и создаёт провокацию там, где её можно было избежать. Тема ЛГБТ часто используется в искусстве в качестве привлечения внимания, которое бывает позитивным и негативным. В первом случае реакция поступает, к примеру, от сторонников ЛГБТ, а во втором — от противников. Иными словами, автор провокационного произведения всегда остаётся в плюсе, пока позитивные и негативные реакции сталкиваются лбами в комментариях в соцсетях, привлекая дополнительное внимание к спорному продукту.

Однополая любовь в «Современнике»

Спекуляция на теме однополой любви присутствует в разных жанрах искусства, как современного, так и классического. Остросоциальные темы, такие как ЛГБТ, расизм, феминизм, всегда вызывают реакцию и отклик. Это едва ли не самый простой способ обратить внимание общественности на своё произведение.

В московском театре «Современник» в июле разгорелся скандал, который был завязан на оскорблённых ветеранах Великой Отечественной войны. В спектакле «Первый хлеб» актриса Лия Ахеджакова, произнося монолог над могилами павших солдатов, якобы оскорбила фронтовиков, неуважительно отозвавшись о них. Общественное движение «Офицеры России» написало жалобу в Генпрокуратуру, в которой, кроме обиженных ветеранов, упоминалась пропаганда однополой любви. Режиссёр постановки одобрил сцену поцелуя мужчин. В многочисленных комментариях пользователей соцсетей и оценках экспертов в СМИ подчёркивалось, что такой «европейской ереси» на сцене государственного театра быть не должно. Тем более, если в спектакле упоминаются ветераны.

На ситуацию тут же отреагировали коллеги Ахеджаковой. Советский и российский актёр Олег Басилашвили посоветовал всем недовольным сидеть дома.

Вот тебе не нравится — так не ходи. Если вы считаете, что выступления артистов или писателей задевают ваше самолюбие и оскорбляют вас и сидящих рядом с вами близких людей, можете обратиться в суд. И если суд сочтёт, что это действительно оскорбительно, то с авторов взимают очень большую сумму, — объяснил свою позицию Басилашвили.

Если допустить, что шумиха вокруг «Первого хлеба» могла быть продуманным рекламным ходом, то результат, скорее всего, превзошёл все ожидания авторов. На спектакль обратили внимание даже те, кто в театре не был со школьных лет.

Пётр I и гомосексуализм в истории

Главным «пособником» в использовании острых социальных тем ради неприкрытого пиара стала Американская киноакадемия. С ней наравне идут и другие крупные кинофестивали.

И история знает примеры, когда рассказ об острых проблемах помогает в их решении, приносит пользу. Говорить с экрана и со сцены о расизме, ЛГБТ и феминизме можно и даже нужно. Отражение реальности в кино почти всегда обязательно, а реальность 2021-го года включает в том числе вышеуказанные факторы.

В 2017 году фильм «Лунный свет», раскрывающий, в частности, тему гомосексуализма, удостоился «Оскара». Тогда многие зрители решили, что картина, несмотря на все свои достоинства, получила главный приз лишь из-за «геев в главной роли». Успех фильма на «Оскаре» запустил цепную реакцию, породив ещё с десяток аналогичных картин. Зрители премии шутили, что для получения награды «достаточно ввести в игру темнокожего персонажа, а если он гей — это вообще победа».

На сегодняшний день снято немало сериалов, в которых нашлось место для однополой любви («Почему женщины убивают», «Сплетница», «Энн», «Бумажный дом», «Аббатство Даунтон»). При этом чаще всего такие сюжетные линии вплетены аккуратно и органично, но бывают и исключения.

На Берлинском кинофестивале есть специальная награда Teddy Award, которая вручается лучшим фильмам, затрагивающим проблемы гомосексуальных людей. Действительно, если проблема есть, её стоит обсуждать, а ещё лучше — обсуждать публично. Однако это не исключает возможности, что недобросовестные кинематографисты будут паразитировать на проблеме ЛГБТ-сообщества.

В 2001 году вышел фильм украинского режиссёра Юрия Ильенко «Молитва за гетмана Мазепу», и это яркий пример свободного переосмысления истории. Картина вызвала самые противоречивые мнения, однако в большинстве своём зрители единодушно разгромили «Мазепу». Логика сюжета отсутствовала, хронометраж составил 2 часа 34 минуты. Сам режиссёр заявил, что зритель не имеет права осуждать фильм, а может лишь принять его видение.

Князя Голицына застаёт весть о предательстве Мазепы, когда он предаётся голубым утехам в своем походном шатре. Пётр Первый, тоже, кстати, гей, недвусмысленно «дружит» с Меншиковым (наверное, отсюда у них повелось это манерное обращение «мин херц»!). К тому же Пётр Великий — вот гад же, всё время своих, российских, солдат имеет! Причём в буквальном смысле и прямо на могиле Мазепы, — описывал сюжет фильма зритель в «Коммерсанте» в 2002 году.

В России фильм запретили к показу, посчитав антироссийским. А на Берлинском кинофестивале разгорелось бурное обсуждение: в «Молитве за гетмана Мазепу» увидели «националистические тенденции» и ту же самую антироссийскую направленность. При этом картина рассматривалась в номинации Teddy Award — той самой награды, которую присуждают фильмам, затрагивающим проблемы гомосексуалистов.

Искусство вполне может быть лекарем любых общественных недугов, как, например, герои картины «Зелёная книга» Дон и Тони, которые и сегодня врачуют особняком стоящий расизм. И теми же препаратами оно может причинять вред, создавая провокации ради провокации и никак не способствуя решению общественно значимых проблем.