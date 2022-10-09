Литвинова сообщила о первом концерте уехавшей из России Земфиры Литвинова: первый концерт Земфиры после эмиграции из России состоится в Лимассоле

Фото: zemfira/vk.com

Земфира

Первый концерт уехавшей из России певицы Земфиры пройдет 9 октября на Кипре, сообщила близкая подруга певицы актриса Рената Литвинова. В своем Telegram-канале она написала, что выступление артистки пройдет в Лимассоле на стадионе имени Спироса Киприану.

Встретимся <...> на первом концерте Земфиры в туре — в Лимассоле, — написала актриса.

Первое выступление эмигрировавшей Земфиры пройдет в рамках тура Borderline 2022. Изначально планировалось, что концерт состоится на баскетбольной арене Apollon. Однако желающих прийти на выступление певицы оказалось так много, что мероприятие пришлось перенести на площадку с большим размером, уточняют «Известия».

Стоимость билетов на концерт варьируется от €50 до €180 (от 2999 до 10 796 рублей).

В ходе рекламной кампании концерта Земфира сообщила, что за некоторый период в ее жизни прошло немало изменений, которые отразились в пластинке Borderline.

Название альбома означает пограничное состояние личности, так что, возможно, для творчества Земфиры эта пластинка и серия концертов станут своего рода поворотной точкой, — говорилось в рекламе тура.

В начале июля стал распространяться список среди промоутеров, где указаны артисты, чьи выступления в России якобы были сочтены нежелательными. Кроме Оксимирона в нем оказались 37 исполнителей и музыкальных групп, в том числе «Кровосток», Нойз МС, группы «ДДТ», «Машина времени», «Аквариум», «Каста», «Би-2», «Несчастный случай», Little Big, Louna, «Ногу Свело!», «2Маши», певицы Манижа, Монеточка, Земфира и другие. Все эти исполнители отказались поддержать проведение специальной операции РФ на Украине или покинули страну в период с 24 февраля.