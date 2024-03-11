«Демонстративно и так несправедливо»: Литвинова осудила итоги «Оскара-2024» Рената Литвинова назвала несправедливым то, что Скорсезе обделили «Оскаром»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рената Литвинова

Режиссера Мартина Скорсезе и его фильм «Убийцы цветочной луны» незаслуженно обделили «Оскаром», заявила актриса Рената Литвинова в своем Telegram-канале. Она также сообщила, что не смогла посмотреть «Барби», и назвала одноименную куклу «уродливым куском пластмассы».

Не дать ничего фильму Скорсезе «Убийцы цветочной луны»! Это так демонстративно и так несправедливо. Я обожаю Кристофера Нолана и Эмму Стоун — за них очень рада, а короткометражки «Чудесная история Генри Шугара» Уэса Андерсона — это лучшее, что снял этот удивительный режиссер! — написала Литвинова.

Актриса также назвала премию «Оскар» «усредненным общим мнением» из-за большого числа голосующих. Она отметила, что это мнение не может быть беспристрастным.

В свою очередь кинокритик и телеведущий Давид Шнейдеров заявил, что все награды, которые распределили на 96-й церемонии вручения премии «Оскар», были предсказуемыми. По его словам, на результаты повлияли современные тенденции и обстановка в мире. Он назвал нынешний «Оскар» самым скучным за всю историю.

Шнейдеров отметил, что победа «Оппенгеймера» была очевидна, потому что это едва ли не лучший фильм, снятый за этот период. Сравниться с ним мог только фильм «Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Но, учитывая тенденции и обстановку в мире, исход «Оскара» был предрешен задолго до самой церемонии.