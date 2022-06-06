Лингвист Пахомов: правила русской орфографии устарели ещё 20 лет назад Эксперт оценил уровень грамотности россиян, рассказал, как писать слово «Бог» и приживутся ли в русском языке термины «байдануть» и «меладзить»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

6 июня, в день рождения Александра Пушкина, в России отмечают День русского языка. В канун праздника NEWS.ru поговорил с лингвистом, главным редактором портала «Грамота.ру» Владимиром Пахомовым о том, грозит ли россиянам безграмотность, как санкции влияют на позиции русского языка в мире и что не так с современными правилами орфографии.

«Твёрдая четвёрка. Может быть, даже с плюсом»

— Как вы оцениваете знание россиянами русского языка по школьной пятибалльной шкале?

— Я не наблюдаю каких-то удручающих результатов. Так сложилось, что мы, носители языка, очень любим жаловаться на то, что все вокруг безграмотные, что раньше за языком следили лучше. Но, копнув в прошлое, увидим, что и прежде были те же жалобы: ошибок много, школьники не успевают изучать правила, вокруг полно безграмотности и так далее. Так что никакого падения уровня грамотности в наши дни не произошло.

Никогда 100% людей не были идеально грамотными. И сейчас трудно на улице встретить взрослого человека, который не умеет читать и писать по-русски. Хотя в мире до сих пор очень много стран, в которых такая проблема сохраняется.

Исходя из этого, я бы оценил грамотность россиян на твёрдую четвёрку. Может быть, даже с плюсом.

— Какое место русский занимает в мировом рейтинге языков?

— В 2020 году Институт русского языка имени А. С. Пушкина провёл интересное исследование. Они посчитали индекс положения русского языка в мире по разными критериям. Например, по числу говорящих он оказался на восьмом месте после английского, китайского, хинди, испанского, французского, арабского и бенгали. А, например, по числу сайтов в интернете он стал вторым. Если суммировать все показатели, то русский оказался на пятом месте среди мировых языков.

Фото: Социальные сети Владимира Пахомова Лингвист, главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов

Конечно, число носителей — самый важный показатель. И там мы в десятке, но потихонечку опускаемся из-за стран, где гораздо выше плотность населения. Скажем, бенгали не так давно обогнал русский язык, потому что в маленькой стране Бангладеш совершенно сумасшедшая плотность населения.

— Последние месяцы активно продвигается идея отмены не только русской культуры, но и самого языка. Как думаете, насколько серьёзны угрозы и какие могут быть последствия?

— Ответ на этот вопрос зависит от того, является ли человек политиком, экономистом, историком или представителем другой профессии. Я отвечу как лингвист.

Интерес к языку растёт, когда страна так или иначе участвует в информационной повестке. Очень хочется верить, что люди будут различать отношение к русскому языку и к руководству страны. Мы понимаем, что оно может быть разным. В марте-апреле я общался с некоторыми коллегами — преподавателями русского языка как иностранного. Они говорят, что интерес к изучению остаётся. Надеюсь, так и будет.

— Если немного пофантазировать, вы можете представить, что из-за санкций перестанут переводить русскую литературу или иностранным гражданам запретят учить язык?

— Такое трудно представить. Всё же язык учат тогда, когда он для чего-либо нужен. Конечно, есть и те, кто хочет прочесть Достоевского в оригинале или выучить язык, на котором говорил Чайковский. Но чаще всего люди учат его, когда есть практические цели, профессиональные контакты или необходимость общаться с туристами из России. В этом смысле в мире остаётся значительное количество стран, поддерживающих те или иные связи с нашей страной. И для них русский язык по-прежнему нужен.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— После начала спецоперации в языке появились такие слова, как «помакронить», «байдануть», «ургантизация», «меладзить». Слышали ли вы о таком?

— Да, конечно.

— Думаете, они приживутся?

— Такие слова достаточно окказиональны, то есть образованы по случаю. Это тоже абсолютно естественное явление. Происходят какие-то события, люди на них откликаются, возникает языковая игра. Вспомните, когда мы переживали пандемию, появилось множество разнообразных слов: «корона», «барановирус», «ковид» и так далее. Но уже сейчас из них осталось совсем немного. И возможно, через пару лет не останется ни одного.

Как правильно писать слово «Бог» и как часто надо менять правила

— 23 мая глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил о готовящихся изменениях в отношении слов религиозной тематики. Например, что слово «Бог» по новым нормам должно писаться с большой буквы. Почему именно сейчас возникла необходимость в этом и как правильно его писать, по вашему мнению?

— На самом деле журналисты некоторым образом исказили действительную информацию. Разговоры о новых правилах русской орфографии идут уже давно. Ещё в ноябре прошлого года был опубликован первый проект, а в апреле — второй. Министерство просвещения выступает с идеей создания некоторого краткого свода орфографических правил. Притом что в Институте русского языка Российской академии наук уже много лет ведётся работа над созданием полного свода правил русской орфографии.

Дело в том, что мы до сих пор живём по правилам 1956 года, которые во многом устарели. У нас есть современные словари, справочники, но нет современных правил. И есть случаи, когда рекомендации словарей противоречат нормам 1956 года.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

И это не потому что словари безграмотные, а потому что правила устарели. Соответственно, нужны такие, которые бы описывали новые слова и их типы, появившиеся за последние десятилетия.

— Но это не значит, что сами правила при этом будут новые?

— Ничего нового в плане написания. Они должны закрепить всё то, что уже есть в практике письма и в справочниках по правописанию. Со словом «Бог» ровно такая же история. Оно пишется с большой буквы с конца 1980-х — начала 1990-х годов и подразумевает верховное существо в монотеистической религии. Это правило закреплено во всех справочниках и словарях. Но, опять же, оно носит рекомендательный характер.

И когда лингвисты читали новости, что теперь «Бог» пишется с большой буквы, то очень удивлялись. Как говорил Черномырдин, «никогда такого не было, и вот опять». То есть мы давно уже так пишем, только сейчас это будет закреплено в правилах.

— Как часто нужно обновлять и закреплять нормы?

— Конечно, не раз в 56 лет. Ещё 20 лет назад у нас должны были появиться современные правила орфографии. В конце 1980-х — начале 1990-х орфографическая комиссия стала работать над созданием новой редакции правил русского правописания. Он был готов к 2000 году и содержал немногочисленные изменения. Например, предлагалось писать слова «фейерверк» и «конвейер» без буквы й.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Предлагалось унифицировать написание частицы «пол» со всеми частями слов через дефис. Не как сейчас мы пишем — пол-апельсина через дефис, а полмандарина слитно. Предлагалось везде писать через дефис. Хотели убрать одно из самых сложных правил о различении отглагольных прилагательных и причастий и писать, например, жареная картошка и жаренная на масле картошка одинаково, с одной н.

Но тогда поднялась совершенно невероятная буря, начались крики про реформу языка. Лингвистов обвиняли в переписывании правил в угоду двоечникам. Тогда всё остановили, и новых правил мы не получили.

Но работу лингвистов опубликовали на правах справочника под редакцией Лопатина. На этот раз, в отличие от событий 20-летней давности, никаких точечных изменений не предлагается. Лингвисты предлагают зафиксировать то, что уже дано есть в русском письме.

Влияние соцсетей и закрепление феминитивов

— С момента появления социальных сетей их упрекают в плохом влиянии на грамотность пользователей. Вы видите эту связь?

— Я не вижу связи. Общение в соцсетях настолько быстро меняется, что серьёзно повлиять на грамотность и литературный язык, на мой взгляд, не может. Ещё 15 лет назад никто не использовал кириллицу, на телефонах была только латинская раскладка, писали по-английски, использовали четвёрки и шестёрки, чтобы как-то предать звучание, когда не было необходимых букв. Потом стали писать по-русски, и эсэмэски подешевели. Затем появились соцсети, мессенджеры, эмодзи, стикеры, голосовые сообщения.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всё довольно быстро меняется. Мы только привыкаем к одному, как появляется что-то другое. И, мне кажется, это не успевает оказать существенного влияния на литературный язык. Это особая сфера коммуникации. И то, как мы общаемся там, сильно отличается от мест, где мы соблюдаем нормы. В мессенджерах вы себе можете позволить какие-то вольности, а в официальном заявлении будете соблюдать орфографию, пунктуацию и не станете начинать предложение с маленькой буквы. Это важное умение переключать регистры. И, мне кажется, ещё один критерий грамотного человека.

— Несколько дней назад в мире отмечался Международный день феминизма. А одним из желаний сообщества остаётся закрепить феминитивы в языке. Насколько это жизнеспособно с точки зрения лингвистики?

— Феминитивы вообще жизнеспособны в русском языке. У нас их очень много. Никто не возражает против «певицы», «актрисы», «учительницы». В истории языка известны примеры, когда такие слова мгновенно появлялись и закреплялись. Например, в 1930-е годы профессию тракториста освоили женщины, мгновенно появилось слово «трактористка». Оно закрепилось и спокойно используется.

Языку-то эти слова совершенно привычны. И всё в нём происходит естественным образом. Странной же кажется идея быстренько образовать новое слово, впихнуть его в язык и заставлять людей его употреблять. Так не работает. Слово само появляется и естественным путём закрепляется.

Язык — это зеркало, отражающее нашу жизнь. И, чтобы что-то изменить, надо начинать не с языка. Оттого что мы будем говорить «режиссёрка», «авторка» и «блогерка», равноправие не наступит.

В то же время наблюдается обратная история. Я от многих женщин слышал: «Не надо называть меня редакторкой. Меня это оскорбляет, потому что делает акцент на поле, а не на профессии». И ситуация, когда один носитель языка воспринимает слово «редактор» по отношению к женщине оскорблением, а другой считает таковым слово «редакторка», говорит о том, что людям сначала надо договориться между собой, а уже потом предъявлять какие-то претензии языку.

Как стать грамотным и нужно ли знать все правила

— Думаю, вы нередко слышите о засилии англицизмов, сленга, жаргонизмов. Считаете их губительными для языка или, наоборот, укрепляющими и развивающими его?

— Так устроено, что русский язык больше берёт из западных языков и отдаёт восточным. Поэтому разговоры о заимствованиях обостряются в те моменты, когда обостряются взаимоотношения России и Запада. Очевидно, что сейчас один из таких исторических периодов.

К счастью, сам язык этих разговоров не слышит. Он всегда был открыт для других и спокойно заимствовал слова, никогда наглухо не закрываясь. Хочется верить, что этого и не произойдёт. Потому что именно запреты губительны для языка.

— Принято считать, что русский язык очень сложный. Надо ли владеть полным арсеналом грамматических правил и лингвистических тонкостей, чтобы считаться грамотным человеком?

— Сложность — понятие относительное. Вряд ли мы найдём хоть один язык, который можно выучить за пару дней. В то же время невозможно знать всего: как пишутся и произносятся все слова всех форм.

Грамотный человек — тот, кто понимает сложность языка, постоянно себя проверяет, перепроверяет, открывает словари, справочники и скорее обращает внимание на свою речь, а не ищет ошибки в речи других.

— Какие правила русского языка вы считаете самыми сложными?

— Например, систему ударений переходного типа русского языка. Если мы говорим о правописании, то там тоже есть множество сложностей. Например, слитное, дефисное и раздельное написание, различение прилагательных и причастий.

— Если не знаешь, как писать то или иное слово, где легко и быстро найти ответ?

— Посмотреть в словаре. Это лучше всего. Благо, теперь они есть не только на бумаге, но и в интернете. Конечно, на информационном портале «Грамота.ру», который специально для этого был создан, и ресурс «Академос», опубликованный на сайте Института русского языка. Это авторитетный академический словарь, который постоянно пополняется.

— И в конце дайте простой совет, как повысить свою грамотность.

— Постоянно учиться, прокачивать свою грамотность, как и в случае с физической формой. Необходимо всё время тренировать мышцы языка, не стесняться перепроверять себя и задавать вопросы. Тем более что сейчас появилось очень много онлайн-лекций, курсов, подкастов и фестивалей, которые помогают держать грамотного человека в тонусе.