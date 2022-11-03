Лидер «Землян» Романов поздравил концертный зал «Октябрьский» с юбилеем Лидер группы «Земляне» Игорь Романов поздравил концертный зал «Октябрьский» с 55-летним юбилеем

Фото: Пресс-служба РМГ

30 октября главный концертный зал Санкт-Петербурга «Октябрьский» отметил 55-летие. Поздравить легендарную сцену с юбилеем собрались многие звёзды отечественной эстрады. Среди них был и лидер группы «Земляне» Игорь Романов, назвавший площадку любимым питерским залом.

Очень много впечатлений, связанных с этим залом. Сколько раз мы выходили на эту сцену, бывали в гостях на выступлениях разных артистов! Хочу поздравить наш любимый питерский зал и лично его директора и художественного руководителя Эмму Васильевну Лавринович, которая создает очень дружественную и теплую атмосферу, — поделился своими эмоциями Романов.

В юбилейном концерте, состоявшемся при поддержке «Русского Радио», также выступили такие звёзды российской эстрады, как Лариса Долина, Олег Газманов, Валерия, Зара, Денис Майданов, Дмитрий Харатьян, Жасмин, театр танца «Тодес», Эдуард Хиль — младший и другие.

Большой концертный зал «Октябрьский» уже на протяжении 55 лет является одним из самых популярных не только в Северной столице, но и во всей России. На его сцену выходили величайшие представители эстрады и классической музыки, в том числе солисты Большого, Мариинского и Михайловского театров. Для многих исполнителей питерский БЗК «Октябрьский» стал родным, подарившим дорогу в большую творческую жизнь.

23 октября в воинской части подмосковного Наро-Фоминска состоялся концерт агитбригады «Русского Радио», в этот раз к известным артистам присоединился музыкант Burito, также выступили группа «Земляне» и Роман Архипов. Начало концертам агитбригады радиостанции было положено в Севастополе, где группа поддержала российских военных, принимающих участие в боевых действиях в зоне специальной военной операции России на Украине.