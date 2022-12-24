Лицо Рамзеса II реконструировали спустя 3200 лет после его смерти

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Лицо одного из самых могущественных фараонов Египта Рамзеса II удалось реконструировать спустя 3200 лет после смерти правителя, сообщает The Daily Mail. Новая научная реконструкция — плод труда специалистов из Египта и Великобритании.

Ученые из Египта и Англии объединились, чтобы запечатлеть образ правителя в момент его смерти, используя 3D-модель черепа, чтобы воссоздать его черты. Затем они обратили вспять процесс старения, повернув время назад почти на полвека, чтобы показать его лицо в расцвете сил, — говорится в сообщении.

Один из специалистов из Каирского университета Сахар Салим отметил, что лицо фараона было красивым, с характерными чертами — выраженным носом и мощной челюстью. Однако ученые столкнулись с проблемой нехватки информации о цвете волос, глаз и кожи правителя. У исследователей также не было сведений об индивидуальных особенностях внешности фараона: морщинках и родинках.

Фото: westobserver.com

Чтобы создать портрет, максимально приближенный к точному изображению Рамзеса II, ученые направили соответствующий запрос коллегам из Сахары. Кроме того, исследователи изучили сохранившиеся письменные тексты о правителе.

В прошлом году на научном портале Live Science появилась статья, где рассказали про первый в истории случай успешной реконструкции внешности трех мужчин, живших в Древнем Египте около двух тысяч лет назад. Лица удалось воссоздать благодаря образцам ДНК, извлеченным из их мумий.