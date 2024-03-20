Личная жизнь, СВО, критика коллег, скандалы: как живет Никита Кологривый

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Актер Никита Кологривый получил новую порцию славы после выхода драмы Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Зимой артист критично высказался в адрес коллег, а в ночь на 20 марта угодил в скандал в Новосибирске. Что известно о личной жизни Кологривого, как он относится к СВО и работе в кино?

Где скандалил Никита Кологривый

20 марта стало известно, что в новосибирском баре произошел дебош с участием актера. Агент Кологривого в разговоре с NEWS.ru рассказала, что происшествие было улажено по согласию сторон.

Комментируя информацию о том, что актер укусил официантку, собеседница издания уточнила, что такого не было, а информацию об этом раздули СМИ. Произошедшее, однако, засняли камеры наблюдения. На опубликованных кадрах видно, что артист неоднократно вступает в драки с посетителями и сотрудниками заведения.

После инцидента Кологривого задержали и доставили в отделение полиции. Журналисты сообщают, что актеру грозит уголовное дело по статье о хулиганстве.

17 марта Кологривый поругался с организаторами фан-встречи с ним в Новосибирске. Он обвинил их в неумении встречать гостей и покинул кинотеатр, где должно было пройти мероприятие. Позже конфликт удалось уладить, и актер вернулся к своим поклонникам.

Кроме того, зимой актер принял участие в съемках программы «Закрытый показ» с Александром Гордоном, посвященной фильму «Подельники». Ведущий попросил актера говорить кратко. Это не понравилось Кологривому, и он ответил, что в трех словах может закончить шоу. В итоге артист покинул студию.

Кого критиковал Никита Кологривый

Кологривый неоднократно выступал с критикой в адрес коллег. В одном из интервью он высмеял актерский талант Данилы Козловского, назвав его лжеартистом. Кроме того, звезда «Слова пацана» иронично высказался в адрес актрисы Александры Бортич.

«Меня всегда спрашивают, можно ли без образования. Это то же самое, что выйти замуж за мужчину и не любить его. Типа хотят прийти как Бортич. Бортич — это симпатичная девушка, не забывайте, дорогие артисты. Вы, многие несимпатичные девушки, вы просто бездельники», — отметил Кологривый в интервью блогеру Эльдару Джарахову.

В другой беседе с журналистами Кологривый буквально обесценил работу актеров «Слова пацана». Актер также заявлял, что ему не дали сыграть роль Вовы Адидаса в сериале, так как некие «богатые дяди» заплатили прессе из-за страха, что он «влезет на пьедестал рядом с их детьми». По словам Кологривого, роль, в итоге доставшаяся Ивану Янковскому, предполагала умение боксировать, но такие роли дают лишь знаменитым артистам, чтобы они «выглядели хорошо».

«Испугались Никиту и проплатили богатые дяди, чтобы не дай бог Никита не влез на пьедестал рядом с их детьми, но уже влез. Поэтому никуда они не денутся», — заявил Кологривый.

Волна хейта обрушилась на актера после того, как актер заявил, что ему не нравятся советские артисты Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Никита Кологривый

Как Никита Кологривый относится к СВО

Кологривый высказывался в поддержку российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине. В частности, 22 января в Сети появилось видео с участием актера, на котором тот обратился к российским бойцам, находящимся на передовой. Сообщалось, что ролик с большой долей вероятности был записан летом 2023 года на съемках ремейка фильма «В августе 44-го».

Известно, что актер внесен в базу украинского сайта «Миротворец». В карточке указано, что Кологривый придерживается антиукраинской позиции и обвиняется в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Что известно о личной жизни Никиты Кологривого

В феврале KP.RU сообщила, что Кологривый развелся с женой из-за тайного романа с актрисой Агатой Муцениеце. Издание со ссылкой на окружение артистки писало, что звезды познакомились еще в 2021 году, но сблизились позже, когда вновь снимались в одном фильме. В окружении Муцениеце отметили, что та не захотела строить серьезные отношения с женатым мужчиной.

В результате о романе Кологривого узнала супруга актера, что и стало причиной их разрыва. Тем временем сам Кологривый утверждает, что информация о его связи с Муцениеце не больше чем слухи. Он подтвердил, что разъехался с женой, но причиной назвал слишком плотный рабочий график.

«Так там и развеивать [слухи] нечего! Это был проект. Тем, кто смотрит влоги (видеоблоги. — NEWS.ru) и знает актеров, даже объяснять ничего не надо. А слухи пусть пускают и дальше!» — заявлял Кологривый.

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