Лев Прыгунов рассказал о сложной судьбе Владимира Коренева

https://static.news.ru/photo/ebb81d2a-4cfd-11eb-bcae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Григорий Сысоев/ТАСС

Актёр Лев Прыгунов, работавший вместе с покойным актёром Владимиром Кореневым, рассказал о непростой судьбе артиста.

По его словам, многие завидовали Кореневу из-за его успеха в фильме «Человек-амфибия». Так, роль Ихтиандра сделала актёра мечтой миллионов девушек по всему Советскому Союзу, его популярность была фантастической.

Я с ним работал в театре. Я театр этот не любил, два года потерял в нём. Это был такой... Пауки в банке. Поэтому я не хочу ничего говорить... Большей славы, чем у Коренева, не было, и это всех бесило, — отметил Прыгунов, слова которого приводит Пятый канал.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что Владимир Коренев оставил достойный след в истории. Его роли запомнятся почитателям его таланта.

Владимир Коренев ушёл из жизни в возрасте 80 лет. По словам его дочери Ирины, здоровье актёра подкосил коронавирус. Он находился в «красной зоне» в больнице.

Вся театральная карьера Коренева прошла в Московском драматическом театре имени Станиславского, который ныне известен как «Электротеатр Станиславский». Артист пришёл туда в 1961 году. Там же служат его жена Алефтина Константинова и дочь Ирина.

Ранее NEWS.ru писал, что актриса Наталья Седых, сыгравшая с Владимиром Кореневым в фильме «Дети Дон Кихота», прокомментировала смерть артиста.