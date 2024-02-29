«Льет помои бесконечно»: зачем Смольянинов предал Россию, когда он вернется

Фото: Татьяна Дорогутина, «СЭ»

Артур Смольянинов

Актер Артур Смольянинов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов, Росфинмониторингом — в перечень террористов и экстремистов) уехал из России после начала СВО, оставив семью, друзей, страну. Чем прославился артист до своих скандальных заявлений в адрес соотечественников, кем его считают бывшие коллеги, как и где сегодня живут близкие Смольянинова, что ждет его в случае возвращения — в материале NEWS.ru.

«Волчонок, по которому точно колония плачет»

Артуру Смольянинову 40 лет. Он родился в Москве в творческой семье: мама — художница и преподаватель рисования, отец — педагог по музыке. У артиста есть два младших брата и сестра. В кино он попал подростком, это произошло случайно: ассистент режиссера Валерия Приемыхова искала в московских школах мальчиков 12–14 лет для фильма «Кто, если не мы». И привела на съемочную площадку вместе с другими ребятами Артура Смольянинова.

Картина рассказывает о жизни «трудных» детей. По оценке кинокритика Александра Шпагина, юный Смольянинов «был невероятно убедителен в этой роли».

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press Артур Смольянинов

«Возникало ощущение, будто он — реально неблагополучный подросток Толясик. Волчонок, по которому точно колония плачет. Я смотрел и думал: видимо, Приемыхов нашел на роль Толясика мальчика из детдома. Удивительное перевоплощение в человека из абсолютно другой реальности, полууголовной», — рассказал критик NEWS.ru, отметив, что перевоплощение было стопроцентным, в том числе внешне: «лицо будто сошло с уголовных карточек в милиции».

Заслуженный артист России, актер театра «Современник» Сергей Юшкевич также поделился с NEWS.ru воспоминаниями о юности Артура. Смольянинов тогда служил в Театре Российской армии в Москве. Сергей Юшкевич с семьей живет недалеко от этого места, поэтому в выходные они гуляли в живописном Екатерининском парке.

«Мы [с женой и детьми] встречали Артура из театра, шли в Екатерининский парк. Там катались на лодочках, сидели в кафе, гуляли. Это было давно. Мы тогда хорошо дружили. У меня даже видео сохранилось, на нем мои дети и Артур, все вместе», — отметил Юшкевич.

«Мог стать как Горбунов и Гармаш»

Смольянинов окончил ГИТИС (ныне РАТИ — Академия театрального искусства) и был принят в «Современник». К нему тепло относилась художественный руководитель театра Галина Волчек.

В кино у Смольянинова, по оценкам критика Александра Шпагина, был некоторый «период метаний, он играл все подряд», в том числе «роли совершенно не своего амплуа». Эксперт предположил, что Смольянинову хотелось быть многогранным артистом.

«Но герои, любовники — это не его. То есть он играл как бы нормально. И комедийные роли играл. Но у него не очень здорово получалось, я видел несколько спектаклей с ним в „Современнике“. Но Артур все-таки лучше смотрелся в ролях „волчьей“ ипостаси, драматического артиста», — считает критик, отмечая, что лично ему Смольянинов на сцене «вообще не нравился». Присутствовала некоторая суетность, особенно в ролях, которые ему не подходили, считает специалист.

Фото: Irena Niko/Russian Look Репетиция спектакля «Мален» (режиссер Владимир Агеев). Главные роли исполняют актеры Марина Александрова и Артур Смольянинов. Театр «Современник»

А вот в кино, говорит Шпагин, «могло светить будущее [Алексея] Горбунова или [Сергея] Гармаша». Карьера того и другого развивались тоже достаточно медленно: однако оба примерено к 50 годам «превратились в крупных и даже великих актеров», отмечает собеседник NEWS.ru.

Как сложилась семейная жизнь Смольянинова

Актер женился в 2013 году, ему было 30 лет. Его супругой стала актриса Дарья Мельникова, зрителям она знакома по роли Жени в популярном сериале «Папины дочки» на СТС. Пара познакомилась на съемках картины «Гетеры майора Соколова» режиссера Бахтиера Худойназарова. В браке со Смольяниновым Мельникова родила двоих сыновей. Все эти годы она отказывается от интервью о своей частной жизни.

Летом 2021 года на личной странице в социальных сетях артистка сообщила о разводе. Позже актер Иван Охлобыстин, который является крестным отцом Смольянинова и дружил с ним многие годы, написал — также в соцсетях — о том, что Мельникова подвергалась домашнему насилию со стороны экс-супруга.

«Не травите бывшую жену Смольянинова. Она ни при чем. Он ее сильно бил», — призвал Охлобыстин уже после скандального интервью Смольянинова на YouTube. Тогда артист заявил, что ему «наплевать на Россию». Как сказал актер, его не волнует, «в какой форме останется РФ», даже если будет одна область, а «все остальное превратится в радиоактивный пепел».

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Дарья Мельникова

«По сути, он предложил спалить Россию ракетами. Я, когда услышал, в шоке думал: Артур, а тут твоя мама живет... Тут жена твоя, хоть и бывшая, дети твои, твоя первая учительница... Их всех, по твоей логике, также — в пепел?!» — недоумевает и сейчас Сергей Юшкевич.

«В активной фазе против России»

Юшкевич вспоминает, что в последние годы работы в театре у Смольянинова случались «необъяснимые вспышки гнева». По словам актера, после этого коллеги шептались, мол, «забыл принять таблетку».

Как добавил Юшкевич, за последние пять-шесть лет перед отъездом из России артист почти целиком сменил круг общения в Москве и входил в так называемую либеральную тусовку, которая «всегда чем-то недовольна, предъявляет какой-то свой счет России и всем нам».

«Никто из тех, кто сто лет назад и позже выезжал из Советского Союза, не лил помои на нашу страну — ни Бунин, ни Бродский. А эти [нынешние эмигранты] льют помои бесконечно. Смольянинов предлагает превратить нашу страну в пепел — как я могу к нему после такого относиться?!» — говорит заслуженный артист России.

Сергей Юшкевич подчеркивает, что не считает своего бывшего приятеля Смольянинова человеком «с заблуждениями». Наоборот, по его мнению, «Артур — умный, даже продуманный», а его антироссийские высказывания могут быть связаны с необходимостью «отчетов» перед своими западными «кураторами».

Фото: Anvar Galeev/Russian Look/Global Look Press Артур Смольянинов

«Вероятно [делают это], за деньги. Или для спасения своей недвижимости и накоплений на зарубежных счетах. Но все их слова — это просто холостые патроны, которые никому у нас уже не причинят вреда. Потому что люди в России давно разобрались, кто есть кто», — считает Юшкевич, подчеркивая, что «человек проверяется в трудные времена — кто ты есть и на что способен».

Возможен ли взлет карьеры Смольянинова на Западе

Кинокритик Александр Шпагин скептически отнесся к вопросу о карьерных возможностях Артура Смольянинова на Западе. По его мнению, артиста ждут в лучшем случае эпизоды в зарубежных картинах. Однако даже это маловероятно.

«В западном кино русские персонажи крайне эпизодические. И то в основном представителей русской мафии. Но сейчас и русская мафия там перестала быть интересной. Поэтому совершенно непонятно, кого он может играть. Там немало своих артистов, не менее талантливых», — объяснил Шпагин.

Критик назвал достаточно высокой вероятность возвращения Артура Смольянинова через какое-то время обратно в Россию.

«Конечно, вернется. Когда все устаканится. Извинится, постепенно начнут приглашать [сниматься в проекты в России]. Если впредь будет держать язык за зубами. Но если не будет, то никаких съемок», — считает Александр Шпагин.

С ним не согласен Сергей Юшкевич, он убежден, что жители РФ не простят Смольянинова.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press Артур Смольянинов

«Люди в России добрые, но не глупые. Если ты поскользнулся на этом человеке, то будешь впредь обходить его стороной. Потому что присутствует понимание: единожды предавший предаст снова», — подчеркнул актер, отметив с горечью, что «ожог очень сильный [от разочарования в некоторых коллегах и бывших друзьях]».

Он уверен, что никто в России не желает уехавшим ни смерти, ни проблем: «Уехали — Бог им в помощь, но здесь они не нужны».

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