Леонид Куравлёв умер в 85 лет: лучшие фото актёра из советских фильмов

30 января народный артист РСФСР Леонид Куравлёв умер на 86-м году жизни. Последние 10 лет после смерти жены Нины актёр жил затворником: его единственной работой за этот период стала роль отца Леонтия в комедии «Весь этот джем» (2016 год).

Леонид Куравлёв известен и любим зрителями по созданным им ярким образам в таких советских фильмах, как «Когда деревья были большими» (Лёня), «Живёт такой парень» (Пашка Колокольников), «Золотой телёнок» (Шура Балаганов), «Иван Васильевич меняет профессию» (Жорж Милославский), «Семнадцать мгновений весны» (Айсман), «Афоня» (Афанасий Борщов), «Ищите женщину» (Анри Грандэн), «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» (Михаил Горбачёв) и многих других.

После смерти жены в 2012 году актёр практически ушёл из профессии, состояние его здоровья резко ухудшилось. В начале января 2022 года Леонид Куравлёв был госпитализирован из дома престарелых, где ему подтвердили деменцию, в больницу в Коммунарке. Сын артиста утверждал, что тесты на COVID-19 были отрицательными. Врачам удалось справиться с вирусно-бактериальной пневмонией, из-за которой лёгкие Куравлёва были поражены на 30%, но впоследствии ему присвоили паллиативный статус. Сообщалось, что у актёра есть неизлечимая болезнь, но точный диагноз не назывался.

21 января Леонид Куравлёв был переведён из больницы в Коммунарке в Первый московский хоспис имени В. В. Миллионщиковой. Спустя девять дней актёр скончался.

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