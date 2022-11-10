«Ленком» приехал в госпиталь Вишневского: фото звезд с врачами и пациентами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актрисы Варвара Лаптева (Люба) и Олеся Железняк (Валентина) (слева направо) в сцене из спектакля «Под одной крышей»

9 ноября Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова» провел творческую встречу с показом спектакля «Под одной крышей» в Центральном военно-клиническом госпитале имени А. А. Вишневского. Это мероприятие было инициативой руководителя театра, заслуженного деятеля искусств РФ Марка Варшавера.

Главные роли в постановке Романа Самгина исполнили народная артистка РФ Татьяна Кравченко и заслуженная артистка РФ Олеся Железняк. В спектакле также приняли участие молодые артисты Варвара Лаптева и Степан Косыгин.

В большом концертном зале госпиталя, где состоялся показ спектакля, собрались врачи, медсестры и пациенты, проходящие реабилитацию после участия в СВО. Начальник госпиталя Вишневского Министерства обороны РФ, заслуженный врач РФ, генерал-майор медицинской службы Александр Есипов назвал визит артистов «Ленкома» историческим. По его словам, в госпитале впервые состоялся показ театрального спектакля и первым театром, сделавшим такой подарок, стал «Ленком Марка Захарова».

Зрители устроили артистам овации и долго не отпускали их, фотографировались в фойе. Олеся Железняк, Татьяна Кравченко и заслуженный артист РФ Андрей Леонов также навестили пациентов в палатах, подарили им продуктовые подарки и пожелали скорейшего выздоровления.

Кадры визита представителей «Ленкома Марка Захарова» в госпиталь Вишневского — в галерее NEWS.ru.