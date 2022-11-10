9 ноября Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова» провел творческую встречу с показом спектакля «Под одной крышей» в Центральном военно-клиническом госпитале имени А. А. Вишневского. Это мероприятие было инициативой руководителя театра, заслуженного деятеля искусств РФ Марка Варшавера.
Главные роли в постановке Романа Самгина исполнили народная артистка РФ Татьяна Кравченко и заслуженная артистка РФ Олеся Железняк. В спектакле также приняли участие молодые артисты Варвара Лаптева и Степан Косыгин.
В большом концертном зале госпиталя, где состоялся показ спектакля, собрались врачи, медсестры и пациенты, проходящие реабилитацию после участия в СВО. Начальник госпиталя Вишневского Министерства обороны РФ, заслуженный врач РФ, генерал-майор медицинской службы Александр Есипов назвал визит артистов «Ленкома» историческим. По его словам, в госпитале впервые состоялся показ театрального спектакля и первым театром, сделавшим такой подарок, стал «Ленком Марка Захарова».
Зрители устроили артистам овации и долго не отпускали их, фотографировались в фойе. Олеся Железняк, Татьяна Кравченко и заслуженный артист РФ Андрей Леонов также навестили пациентов в палатах, подарили им продуктовые подарки и пожелали скорейшего выздоровления.
Кадры визита представителей «Ленкома Марка Захарова» в госпиталь Вишневского — в галерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Андрей Леонов перед спектаклем «Под одной крышей» в Центральном военно-клиническом госпитале имени Вишневского
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Афиша спектакля «Под одной крышей» театра «Ленком Марка Захарова» в Центральном военно-клиническом госпитале имени Вишневского
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Медицинские работники и пациенты на спектакле Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» по пьесе Людмилы Разумовской в постановке Романа Самгина в Центральном военно-клиническом госпитале имени А. А. Вишневского
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Медицинские работники и пациенты на спектакле Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» по пьесе Людмилы Разумовской в постановке Романа Самгина в Центральном военно-клиническом госпитале имени А. А. Вишневского
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Медицинские работники и пациенты на спектакле Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» по пьесе Людмилы Разумовской в постановке Романа Самгина в Центральном военно-клиническом госпитале имени А. А. Вишневского
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Медицинские работники и пациенты на спектакле Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» по пьесе Людмилы Разумовской в постановке Романа Самгина в Центральном военно-клиническом госпитале имени А. А. Вишневского
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Медицинские работники и пациенты на спектакле Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» по пьесе Людмилы Разумовской в постановке Романа Самгина в Центральном военно-клиническом госпитале имени А. А. Вишневского
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Руководитель литературно-драматургической части театра «Ленком Марка Захарова» Ирина Горюнова, актер Андрей Леонов перед началом спектакля «Под одной крышей»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Олеся Железняк (Валентина) в сцене из спектакля «Под одной крышей»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актрисы Варвара Лаптева (Люба) и Татьяна Кравченко (Нина Петровна) (слева направо) в сцене из спектакля «Под одной крышей»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Олеся Железняк (Валентина) в сцене из спектакля «Под одной крышей»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актрисы Варвара Лаптева (Люба) и Олеся Железняк (Валентина) (слева направо) в сцене из спектакля «Под одной крышей»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Татьяна Кравченко в роли Нины Петровны в сцене из спектакля «Под одной крышей»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сцена из спектакля «Под одной крышей» по пьесе Людмилы Разумовской в постановке Романа Самгина
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Олеся Железняк (Валентина) в сцене из спектакля «Под одной крышей»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актрисы Варвара Лаптева в роли Любы, Татьяна Кравченко в роли Нины Петровны и Олеся Железняк в роли Валентины в сцене из спектакля «Под одной крышей»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актрисы Варвара Лаптева (Люба) и Олеся Железняк (Валентина) (слева направо) в сцене из спектакля «Под одной крышей»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актрисы Варвара Лаптева (Люба) и Татьяна Кравченко (Нина Петровна) (слева направо) в сцене из спектакля «Под одной крышей»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актрисы Варвара Лаптева (Люба) и Олеся Железняк (Валентина) (слева направо) в сцене из спектакля «Под одной крышей»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сцена из спектакля «Под одной крышей» по пьесе Людмилы Разумовской в постановке Романа Самгина
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Начальник Центрального военно-клинического госпиталя им. Вишневского Александр Есипов, актрисы Варвара Лаптева и Татьяна Кравченко (слева направо) по окончании спектакля «Под одной крышей»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Олеся Железняк и медработники после спектакля «Под одной крышей»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Татьяна Кравченко и медработники после спектакля «Под одной крышей»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Татьяна Кравченко и актриса Олеся Железняк после спектакля «Под одной крышей»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Руководитель литературно-драматургической части театра «Ленком Марка Захарова» Ирина Горюнова и актер Андрей Леонов после спектакля «Под одной крышей» в одной из палат Центрального военно-клинического госпиталя имени Вишневского
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Андрей Леонов и медработники после спектакля «Под одной крышей» в Центральном военно-клиническом госпитале имени Вишневского
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пациент Денис Соковиков после спектакля «Под одной крышей» театра «Ленком Марка Захарова» в Центральном военно-клиническом госпитале имени Вишневского